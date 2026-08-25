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Pogledajte kako se Hajdučice spremaju uoči sutrašnjeg europskog ogleda

Hajdučicama je ovo prva europska utakmica na domaćem terenu
Hajdučice trening uoči danske fortune 24

Nogometašice Hajduka sutra započinju svoj nastup u Europskom kupu. Nakon što su zauzele 3. mjesto na mini turniru Lige prvakinja, igračice trenera Damira Matulovića u prvom kvalifikacijskom kolu UEFA Women’s Europa Cupa će ugostiti dansku ekipu Fortuna Hjørring, koja je u prošloj sezoni bila drugoplasirana u danskom prvenstvu.

Povijesni je to dan za ŽNK Hajduk jer im je to prva europska utakmica na domaćem terenu. Susret će se odigrati sutra od 17:30 u Solinu na stadionu Pokraj Jadra.

Bijele u prvu europsku sezonu ulaze s pojačanim igračkim kadrom – u njihove redove iz susjednog ŽNK Splita je stigla Matea Bošnjak, igračica s bogatom reprezentativnom karijerom, zatim hrvatska reprezentativka Ana Maria Marković, koja je došla iz SAD, a sastavu su se priključile i dvije reprezentativke Crne Gore, Ajša Kalač i Nađa Doknić.

Evo kako Hajdučice treniraju uoči sutrašnje utakmice.

Hajdučice trening uoči danske fortune 44
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