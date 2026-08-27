Pogledajte kako sada izgleda centar Žrnovnica noću: Postavljena nova solarna rasvjeta, uskoro stiže i pojačanje

Bašta i Crveni trg u Žrnovnici dobili su prvi dio nove solarne dekorativne rasvjete, čime će ovi prostori u večernjim satima dobiti dodatno osvjetljenje i ugodniji ambijent.

Kako je najavljeno, uređenje tu neće stati. Uskoro bi trebali biti postavljeni i solarni reflektori, koji će dodatno osvijetliti pojedine dijelove prostora i naglasiti uređene zelene površine.

Uskoro stižu i solarni reflektori

– S veseljem vas obavještavamo da je u našoj Bašti i na Crvenom trgu postavljen prvi dio solarne dekorativne rasvjete. Uskoro stižu i solarni reflektori koji će dodatno osvijetliti i uljepšati ove lokalitete, pa ćemo u večernjim satima moći još više uživati u ugodnom ambijentu – poručeno je.

Nova rasvjeta posebno je praktična jer koristi sunčevu energiju, bez potrebe za klasičnim priključkom na električnu mrežu.

Mnogo truda ulaže se i u zelene površine

Uz dobre vijesti o uređenju, građanima je upućena i jedna važna molba.

Naime, dosta se truda ulaže u izgled zelenih površina i cvjetnih pitara, a redovito se plaća i održavanje cvijeća kako bi prostor ostao uredan i ugodan za sve korisnike.

Problem predstavlja bacanje smeća upravo u pitare namijenjene cvijeću.

– Zato vas od srca molimo da smeće ne bacate u pitare za cvijeće. U Bašti je postavljena kanta za otpatke pa vas molimo da je koristite i tako nam pomognete da sačuvamo ovaj prostor čistim – navodi se u poruci.

"Čuvajmo zajedno ono što je naše"

Cilj je da uređeni javni prostor, nova rasvjeta i zelenilo ne budu samo kratkotrajno poboljšanje, nego mjesto u kojem će stanovnici i posjetitelji moći uživati i tijekom večernjih sati.

Poruka na kraju je jednostavna:

– Čuvajmo zajedno ono što je naše!