Pogledajte kako rade trgovine, pekarnice i šoping-centri ove nedjelje

Index donosi detaljan popis trgovina i šoping-centara koji će biti otvoreni u nedjelju, 14. siječnja. U slučaju da niste stigli obaviti kupovinu do subote, evo kamo možete u nabavu u nedjelju.

Trgovine

Kaufland

Kauflandove trgovine neće raditi ove nedjelje, 14.1.

Lidl

Ovu nedjelju, 14.1., većina Lidl trgovina neće raditi. Radit će samo tri, i to u Zagrebu, na adresama Ilica 201, Dubrava 33 i Lastovska ulica 42.

Konzum

Koja Konzumova trgovina će raditi ovu nedjelju, možete provjeriti ovdje (kliknite na gumb otvoreno ovu nedjelju).

Studenac

Koja će trgovina Studenac raditi ovu nedjelju, možete provjeriti ovdje.

Spar

Ovdje možete vidjeti koje su trgovine Spar i Interspar ovu nedjelju otvorene.

Tommy

Tommy trgovine će nedjeljom raditi prema prilagođenom radnom vremenu koje možete provjeriti ovdje.

Plodine

Ovdje možete provjeriti radno vrijeme Plodina u ovu nedjelju (kliknite gumb otvoreno ove nedjelje).

KTC

KTC ne radi nedjeljama, blagdanima ni praznicima.

Eurospin

Ovu nedjelju, 14.1., otvorene su trgovine: Požega, Samobor, Velika Gorica, Križevci, Čakovec, Sisak, Viškovo, Zagreb Dubec, Koprivnica. Ovdje možete vidjeti radna vremena pojedinih Eurospin trgovina.

Pekarnice

Dubravica

Nedjeljom radi poslovnica na Autobusnom kolodvoru Zagreb od 0 do 24 h i poslovnice u trgovačkim centrima ako oni rade. Ovdje možete vidjeti radna vremena svih Dubravica.

Pan-pek

U siječnju će nedjeljom raditi sljedeće Pan-pek poslovnice:

Borongaj, Krešićeva 32, 07-21:00 h

Lanište 24, 07:00-13:00 h

Importanne centar, Paromlinska cesta 2a, 07:00-13:00 h

Frane Petrića 1, 07-21:00 h

Ilica 276, 07:00-13:00 h

Sesvete, Ninska 6, 07:00-13:00 h

Velika Gorica, Trg Kralja Tomislava 39, 07:00-13:00 h

Avenija Dubrava 33, 07:00-13:00 h

Velika Gorica, Trg Stjepana Radića 10, 07:00-13:00 h

Trg Žrtava fašizma 9, 07:00-13:00 h

Selska cesta 90b, 07:00-13:00 h

Glavni željeznički kolodvor, Trg Kralja Tomislava 12, 07-21:00 h

Gajnice 32, 07:00-13:00 h

Dugave, Oktogon, 07:00-13:00 h

Lopatinečka 4, 07:00-13:00 h

Zvonimirova, 07:00-13:00 h

Špansko, Trg 101 brigade HV 5, 07:00-13:00 h

Mamutica, Božidara Magovca, 07:00-13:00 h

Mlinar

Ovdje možete provjeriti radno vrijeme Mlinarovih prodavaonica.

Šoping-centri

Westgate

Centar je zatvoren ovu nedjelju, iduća radna je 21.1. Igraonica Family Park, Germania Casino, kuglana West Bowling i GoKart centar West otvoreni su sve nedjelje po sljedećem radnom vremenu:

Family Park: 10-21 h

Germania Casino: 10-24 h

West Bowling: 10-22 h

GoKart Centar West: 10-22 h

City Center one East Zagreb, West Zagreb i Split

Ovu nedjelju otvoren je City Center one West, a to mu je ujedno i jedina radna nedjelja u siječnju, dok East ovu nedjelju ne radi. Njemu je jedina radna nedjelja u siječnju 21. siječnja. City Center one Split ne radi ovu nedjelju, prva radna nedjelja ovom centru ove godine je 24. ožujka.

Avenue Mall

Centar ovu nedjelju ne radi, iduća radna nedjelja je 11.2. No tijekom neradnih nedjelja radit će drugi objekti: Lotus bar, 8 Grama, Leggiero bar, KFC, McDonald's i Cinestar. Njihova radna vremena možete vidjeti ovdje.

Arena Centar

Trgovine Arena Centra u siječnju neće raditi nedjeljom.

Point Shopping Centar

Centar ove nedjelje neće raditi, prva iduća radna nedjelja je 28.1.

Z Centar

Centar ovu nedjelju radi.

Supernova šoping-centri

Neki Supernova centri bit će otvoreni ove nedjelje - Sisak West, Slavonski Brod, Požega. Točno radno vrijeme šoping-centara Supernove možete provjeriti ovdje, potrebno je na vrhu odabrati željeni centar.

King Cross

King Cross će biti otvoren ove nedjelje, 14. siječnja.

Designer Outlet Croatia

Designer Outlet Croatia će naredna dva mjeseca raditi sljedeće nedjelje, prema redovnom radnom vremenu od 10 do 21 sat:

14.1.2024.

11.2.2024.

24.3.2024.

Ostale nedjelje te na blagdan Uskrs (31.3.) centar će biti zatvoren.

Family Mall

Centar ove nedjelje neće raditi.

Park&Shop Sesvete

Park&Shop Sesvete bit će otvoren ove nedjelje, 14. siječnja.

Trgovački centar Jug Mall

Centar neće raditi ove nedjelje.

Hey Park Zadar i Vukovar

Neće raditi ove nedjelje.

Trgovački centar Lumini Varaždin

U nedjelju, 14.1.2024., u Trgovačkom centru Lumini u Varaždinu rade: Leggiero, Medonja Bowling&Pub, Medonja Grill, Brooklyn caffe bar, Twister igraonica, CineStar i Rebuy Stars, a trgovine su zatvorene.

Portanova Osijek

Centar je ove nedjelje otvoren, od 9 do 21 sat.

Mall Osijek

Centar ove nedjelje ne radi.

Tower Centar Rijeka

Centar ovu nedjelju radi, od 10 do 21 sat.

ZTC Rijeka

Centar ne radi ovu nedjelju.

Max City Pula

Centar ne radi ovu nedjelju. "Do kraja godine, nedjeljom će sve trgovine biti otvorene samo tijekom proljeća i ljeta, i to u kontinuitetu od 26. svibnja do 8. rujna 2024.", stoji na stranici. No pojedini objekti nastavljaju raditi i nedjeljom, a koji točno i njihova radna vremena možete vidjeti ovdje.

Galerija Poreč

Galerija Poreč neće raditi ove nedjelje. Prva radna nedjelja bit će tek u lipnju, 23.6.

Pula City Mall

Pula City Mall isto neće raditi ove nedjelje. Prva radna je isto tek 23.6.

Mall of Split

Sve nedjelje u siječnju i veljači su neradne.

Joker Split

Centar ovu nedjelju ne radi.

STOP SHOP Retail Parkovi

Retail park STOP SHOP Našice bit će otvoren u nedjelju, 14. siječnja, te će pojedine trgovine raditi prema nedjeljnom radnom vremenu.

STOP SHOP Čakovec, Daruvar, Đakovo, Gospić, Ludbreg, Pazin, Velika Gorica, Vinkovci, Kaštel Sućurac, Labin i Osijek neće raditi ove nedjelje. Također, parkovi neće biti otvoreni ni jednu nedjelju tijekom siječnja.

STOP SHOP Valpovo, kao i do sada, tijekom cijele godine neće raditi nedjeljom.

Drogerije

Bipa

Radno vrijeme Bipinih poslovnica možete provjeriti ovdje.

dm

Ovdje možete provjeriti koje su dm trgovine otvorene u nedjelju.

Müller

Ovdje možete provjeriti koje su Müller trgovine otvorene u nedjelju.

Ostale trgovine

Bauhaus

"Svi Bauhaus prodajni centri nedjeljom su zatvoreni", stoji na stranici.

Emmezeta

Ovu nedjelju neće raditi ni jedna Emmezetina trgovina.

Pevex

Ovdje možete provjeriti radno vrijeme Pevex prodajnih centara.

IKEA

Robna kuća IKEA Zagreb radi ove nedjelje, 14.1., od 10 do 18 sati. Ove nedjelje ne rade Studio za planiranje Split ni IKEA dostavni centar Split.