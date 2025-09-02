Pogledajte kako napreduju radovi na dogradnji vodospreme Visoka

Radovi na dogradnji vodospreme Visoka u Splitu napreduju planiranom dinamikom. Dogradnja se izvodi u sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture Split – Solin“, odnosno ugovora „Optimalizacija spoja sustava odvodnje sjevernog sliva s rekonstrukcijom i dogradnjom sustava vodoopskrbe i odvodnje Grada Splita” vrijednog preko 40 milijuna eura. Nova vodosprema imat će dvostruko veći kapacitet u odnosu na postojeću vodospremu.

Veći kapacitet i sigurnost opskrbe

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Nova vodna komora kapaciteta 15.500 m³ osigurat će autonomiju sustava do osam sati bez dovoda vode s izvora rijeke Jadro. Time će se postići veća sigurnost i fleksibilnost opskrbe u slučaju kvarova ili zastoja u radu crpnih stanica.

„Vodosprema Visoka jedan je od ključnih objekata u cijeloj Aglomeraciji. Kapacitet se povećava s 7.500 na 23.000 kubika, što zajedno s ostalim vodospremama na području Grada Splita znači sigurnu opskrbu vodom i u izvanrednim okolnostima. Radovi napreduju planiranom dinamikom i objekt će biti u funkciji 2027. godine.“ – pojašnjava važnost projekta Miroslav Delić, direktor Vodovoda i kanalizacije Split.

„Ovo je ključni iskorak u sigurnosti opskrbe vodom. Radovi se odvijaju bez zastoja, a investicija donosi dugoročnu stabilnost sustava i korist građanima Splita i okolice. Ukupna vrijednost ugovora za dogradnju vodospreme s tlačno-gravitacijskim cjevovodom iznosi 8.694.273,59 eura. Vrijednost ugovora za projekt „Optimalizacija spoja sustava odvodnje sjevernog sliva s rekonstrukcijom i dogradnjom sustava vodoopskrbe i odvodnje Grada Splita“ iznosi 40.469.247,62 eura.“ – ističe Mladen Mimica, voditelj projekta.

Modernizacija sustava

Cjelokupni „Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ vrijedan je 321.282.030,49 milijuna eura. Od tog iznosa, 68,01 % prihvatljivih troškova financira se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda, dok se preostalih 31,29 % sufinancira nacionalnim sredstvima, uključujući i sredstva Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.

Provedbom projekta ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima te zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) i Direktive o kvaliteti vode za ljudsku potrošnju (98/83/EZ).

Pogledajte video i saznajte više o napretku radova na Visokoj!