Pogledajte kako kanaderi pune spremnike na moru pa kreću prema požarištu na Braču

Borba s velikim požarom na Braču i dalje traje, a važnu ulogu u gašenju imaju i zračne snage.
Na fotografijama se vidi kako kanaderi dolaze do mora, pune spremnike morskom vodom, a potom se vraćaju prema požarištu kako bi iz zraka natopili aktivne dijelove požarne fronte.
Riječ je o zahtjevnom i dinamičnom poslu – zrakoplovi u kratkim intervalima uzimaju vodu i ponovno odlaze prema požarištu, gdje svojim djelovanjem pomažu vatrogascima koji se na kopnu bore s vatrom.
Na terenu su angažirane velike vatrogasne snage, a prema posljednjim informacijama situacija je pod kontrolom i trenutno nema ugroženih objekata.
Borba s požarom se nastavlja, a prizori kanadera koji neprestano prelijeću između mora i požarišta najbolje pokazuju razmjere napora koji se ulažu kako bi se vatra stavila pod potpunu kontrolu.