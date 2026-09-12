Pogledajte kako kanaderi pune spremnike na moru pa kreću prema požarištu na Braču

Borba s velikim požarom na Braču i dalje traje, a važnu ulogu u gašenju imaju i zračne snage.

Na fotografijama se vidi kako kanaderi dolaze do mora, pune spremnike morskom vodom, a potom se vraćaju prema požarištu kako bi iz zraka natopili aktivne dijelove požarne fronte.

Riječ je o zahtjevnom i dinamičnom poslu – zrakoplovi u kratkim intervalima uzimaju vodu i ponovno odlaze prema požarištu, gdje svojim djelovanjem pomažu vatrogascima koji se na kopnu bore s vatrom.

Na terenu su angažirane velike vatrogasne snage, a prema posljednjim informacijama situacija je pod kontrolom i trenutno nema ugroženih objekata.

Borba s požarom se nastavlja, a prizori kanadera koji neprestano prelijeću između mora i požarišta najbolje pokazuju razmjere napora koji se ulažu kako bi se vatra stavila pod potpunu kontrolu.