Pogledajte kako je naša pjevačica obznanila da je trudna: "Veći argument ne mogu dati!"

Zagrebačka kantautorica Sara Renar (39) podijelila je s pratiteljima lijepe vijesti – čeka svoje prvo dijete.

Glazbenica je trudnoću otkrila na društvenim mrežama, gdje je objavila crno-bijelu fotografiju na kojoj pozira u kupaćem kostimu i pokazuje trudnički trbuščić. Sretnu vijest povezala je s najavom nadolazećeg koncerta, ali i privremene pauze od nastupa koja je očekuje.

Naime, za mjesec dana održat će zagrebačku promociju albuma „Nježne riječi“ u Močvari, u sklopu obilježavanja 50 godina KSET-a. Nakon toga će se na neko vrijeme povući s pozornice i posvetiti obitelji.

„Za točno mjesec dana održat ćemo koncert zagrebačke promocije albuma ‘Nježne riječi’ u Močvari u suradnji s proslavom 50 godina kluba KSET. Za dva mjeseca, zbog razloga vidljivog na slici, uzimam jednu malo veću obiteljsku pauzu od nastupanja. Veći argument da nam dođete na koncert vam ne mogu dati“, napisala je Renar uz fotografiju.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Sara Renar (@sara_renar)