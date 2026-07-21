Pogledajte kako je krupa pogodila Dalmatinsku zagoru: Stiže promjena vremena

Jučerašnji dan donio je nestabilnosti na dijelu sjevernog Jadrana gdje je ponovno bilo mjestimične pojave kiše, pljuskova i grmljavine, a otok Lošinj ponovno je pogodila šćiga - pojava naglog spuštanja i dizanja razine mora u rasponu od gotovo metar.
U Dalmaciji je bilo stabilno i iznimno vruće. Prema službenim podacima DHMZ-a, najviših 37,1°C izmjereno je u Lastovu. Slijede Ploče 36,5°C, Split Resnik 36,1°C, Makarska 36,0°C, Split Marjan 35,6°C, Šibenik 35,5°C itd.
Površinske temperature mora su oko 26 stupnjeva.
Od danas će se vremenske prilike postupno destabilizirati i u Dalmaciji. Nažalost, postoji mogućnost izraženog nevremena krajem dana i navečer na što je upozorio DHMZ izdavši narančasto upozorenje za veći dio Jadrana.
Ovu prognozu bi morali pročitati svi, osobito nautičari. Večeras će preko mora proći iznimno snažno nevrijeme
Rano jutros krupa je padala na području između Kukuzovca i Glavica, a kako je to izgledalo pogledajte u našem videu.