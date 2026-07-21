Pogledajte kako je krupa pogodila Dalmatinsku zagoru: Stiže promjena vremena

Jučerašnji dan donio je nestabilnosti na dijelu sjevernog Jadrana gdje je ponovno bilo mjestimične pojave kiše, pljuskova i grmljavine, a otok Lošinj ponovno je pogodila šćiga - pojava naglog spuštanja i dizanja razine mora u rasponu od gotovo metar.

U Dalmaciji je bilo stabilno i iznimno vruće. Prema službenim podacima DHMZ-a, najviših 37,1°C izmjereno je u Lastovu. Slijede Ploče 36,5°C, Split Resnik 36,1°C, Makarska 36,0°C, Split Marjan 35,6°C, Šibenik 35,5°C itd.

Površinske temperature mora su oko 26 stupnjeva.

Od danas će se vremenske prilike postupno destabilizirati i u Dalmaciji. Nažalost, postoji mogućnost izraženog nevremena krajem dana i navečer na što je upozorio DHMZ izdavši narančasto upozorenje za veći dio Jadrana.

Rano jutros krupa je padala na području između Kukuzovca i Glavica, a kako je to izgledalo pogledajte u našem videu.