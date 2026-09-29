Pogledajte kako je "broker" nasamario ženu u Dalmaciji

Zaprimljena je prijava 79-godišnjakinje s područja Makarske koja je vjerujući lažnom brokeru, tijekom mjeseca rujna 2026. godine prevarena za 24 tisuće eura. Prema prijavi, tijekom rujna oštećenu je telefonski kontaktirao nepoznati muškarac koji se predstavio kao posrednik za ulaganje te joj obećao zaradu u iznosu od tridesetak tisuća eura. Dovevši je u zabludu, zatražio je od nje osobne podatke i korisničke podatke za pristup internetskom bankarstvu. Nakon što mu je ustupila tražene podatke, s njezinog bankovnog računa neovlašteno je prebačen novčani iznos od 14 tisuća eura. Međutim i nakon toga oštećena nije uočila da se radi o prijevari već je prema ponovnim uputama muškarcu s kojim se prethodno dogovorila da će doći na adresu njenog stanovanja predala još 10 tisuća eura u gotovini. Kriminalističko istraživanje je u tijeku, izvijestila je PU splitsko-dalmatinska.

Policija još jednom poziva građane da budu posebno oprezni prilikom ponuda koje obećavaju brzu zaradu i razna ulaganja te da nikada ne instaliraju aplikacije za udaljeni pristup i ne dijele osobne i bankovne podatke (brojeve s bankovne kartice, PIN-ove, lozinke) s nepoznatim osobama. Ako zvuči dobro, brzo i lako, vjerojatno se radi o prijevari.

Ne nasjedajte i na uplaćujte novac!

Više informacija i savjeta zašto je važno educirati se o računalnoj sigurnosti, možete pronaći na stranici PU splitsko-dalmatinske Bitka za sigurnost: Zašto je važno educirati se o računalnoj sigurnosti?