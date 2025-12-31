Pogledajte kako je bilo na dnevnom dočeku Nove godine u Splitu

Silvestrovo je započelo uz zubato sunce i jaku buru, no ni hladnoća nije spriječila Splićane i brojne goste da od ranog jutra ispune gradske ulice. Navučene kape i šalovi nisu umanjili dobro raspoloženje, centar grada živio je punim plućima.

Gotovo svaka adventska zona nudila je bogat sadržaj i raznovrstan program za sve generacije. Na Prokurativama se uživalo uz glazbeni program koji je pratio Marino Jakobić, dok se na Obrovu plesalo uz Sensievo pjena party. Nakon toga, zabava se preselila na Pjacu, gdje je započeo središnji Dnevni doček Nove godine.

Nakon nastupa klape Ispod ure, uslijedilo je posebno iznenađenje, ekipa iz HNK-a Split i gospel zbor Mihovil izveli su klasični flash mob s pjesmom Oh Happy Day. Izvedba je dolazila s balkona Gradske vijećnice, balkona kod ure, ali i iz same publike, što je izazvalo oduševljenje okupljenih.

Slijedila je prava glazbena poslastica za sve generacije, Flashback party powered by Balinjera, a vrhunac dnevnog programa dogodio se u 15 sati, kada se Pjaca ispunila šarenim balonima puštenima iz mreža iznad trga, uz simbolično odbrojavanje za najmlađe i one koji su Novu godinu odlučili dočekati već tijekom dana.

Split, međutim, ne staje. Slavlje se nastavlja sve do ranih jutarnjih sati. Večernji novogodišnji program na Rivi započinje u 21:30 kada se na pozornicu penje Baby Lasagna, nakon kojeg slijedi Željko Bebek koji će uvesti publiku u Novu godinu. Za zagrijanu atmosferu do sitnih sati pobrinut će se Vanillaz.