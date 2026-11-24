Splitske Prokurative polako poprimaju čaroban blagdanski izgled. Prepoznatljivi lukovi već su ukrašeni, a pozornica na kojoj će se održavati adventski program u cijelosti je postavljena.

Pripreme za najveselije doba godine ulaze u završnu fazu, a do potpunog blagdanskog ugođaja preostalo je postaviti još nekoliko ukrasa.

Iako uređenje još nije u potpunosti završeno, prizori s Prokurativa već sada privlače pozornost i najavljuju raskošnu božićnu atmosferu u srcu grada.