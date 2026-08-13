Pogledajte kako izgledaju prilazi Poljudu

Prilazi Poljudu večeras su prepuni navijača Hajduka koji u velikom broju pristižu na stadion uoči uzvratne utakmice 3. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu protiv Žalgirisa.

Bijeli od 21 sat dočekuju litavsku momčad s velikom prednošću iz prve utakmice. Hajduk je prošlog četvrtka u Vilniusu slavio s uvjerljivih 5:2, a večeras će pred svojim navijačima pokušati potvrditi prolazak u sljedeću fazu natjecanja.

Iako rezultat iz prve utakmice Hajduku daje veliku sigurnost, atmosfera oko Poljuda pokazuje da navijači ne žele ništa prepustiti slučaju. Brojni navijači već su okupirali prilaze stadionu, a kako se približava početak utakmice, gužve su sve veće.

U prvoj utakmici Hajduk je do pobjede stigao uz dva pogotka Šege, dok su po jedan dodali Pajaziti, Dalisson i Pukštas. Za Žalgiris su zabili Petković i Capan.

Večeras će, međutim, najveću podršku Bijeli ponovno imati s tribina. Poljud se puni, navijači pristižu sa svih strana, a atmosfera uoči početka susreta već daje naslutiti još jednu europsku nogometnu večer u Splitu.

Do početka utakmice ostalo je još malo, a prilazi Poljudu sve su puniji. Navijači se okupljaju, pjesma i navijanje sve su glasniji, a sve je spremno za novi europski spektakl podno Marjana.