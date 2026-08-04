UŽIVO Pogledajte kako izgleda Šubićevac pred Thompsonov koncert

Na Thompsonov koncert pristižu obožavatelji iz svih krajeva, a izgleda kao pravo malo susreta različitih generacija koje povezuje ista želja – biti dio velikog koncertnog spektakla.
Svi pristižu mirno i u dobrom raspoloženju, mnogi putem pjevaju, oko stadiona se prodaju majice, pivo je 'lipo ledeno', a prava koncertna euforija tek se očekuje, piše ŠibenikIN.
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