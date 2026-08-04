Close Menu

UŽIVO Pogledajte kako izgleda Šubićevac pred Thompsonov koncert

Oko i na putu prema stadionu na Šubićevcu tisuće je ljudi, od najmlađih do najstarijih, koji čekaju početak večeri

Na Thompsonov koncert pristižu obožavatelji iz svih krajeva, a izgleda kao pravo malo susreta različitih generacija koje povezuje ista želja – biti dio velikog koncertnog spektakla.

Svi pristižu mirno i u dobrom raspoloženju, mnogi putem pjevaju, oko stadiona se prodaju majice, pivo je 'lipo ledeno', a prava koncertna euforija tek se očekuje, piše ŠibenikIN.

Policija apelira na posjetitelje Thompsonova koncerta: Evo gdje parkirati vozila

Šibenčani nanjušili veliku zaradu prije Thompsona: Privatna dvorišta pretvorili u kafiće

Šibenik već gori: Kafići krcati, ori se Thompson, a prava ludnica tek stiže na Šubićevac

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
2
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
4