UŽIVO Pogledajte kako izgleda Šubićevac pred Thompsonov koncert

Na Thompsonov koncert pristižu obožavatelji iz svih krajeva, a izgleda kao pravo malo susreta različitih generacija koje povezuje ista želja – biti dio velikog koncertnog spektakla.

Svi pristižu mirno i u dobrom raspoloženju, mnogi putem pjevaju, oko stadiona se prodaju majice, pivo je 'lipo ledeno', a prava koncertna euforija tek se očekuje, piše ŠibenikIN.