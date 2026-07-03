Pogledajte kako izgleda parking kod Starog placa pred vrhunac turističke sezone

Kada je Grad Split podigao cijene parkiranja na parkiralištu kod Starog placa, jedno od objašnjenja bilo je da tijekom turističke sezone neće biti problema s popunjenošću jer će povećanu cijenu bez većih poteškoća plaćati i brojni posjetitelji.

No, fotografije snimljene danas popodne pokazuju sasvim drukčiju sliku. Iako je turistička sezona već u punom zamahu, na parkiralištu se može vidjeti velik broj slobodnih mjesta.

Naravno, iz jednog popodneva nije moguće zaključiti kakva je popunjenost tijekom cijelog dana niti utvrditi jesu li upravo više cijene razlog manjeg broja parkiranih vozila.

Ipak, prizor s jednog od najatraktivnijih gradskih parkirališta ponovno otvara pitanje jesu li očekivanja da će turisti nadomjestiti odlazak domaćih vozača bila opravdana.