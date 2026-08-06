Pogledajte kako izgleda novi Hajdukov dres

Hajduk je predstavio novi gostujući dres za sezonu 2026./27., kojim odaje počast više od 105 godina dugoj crveno-plavoj tradiciji kluba.

Iz kluba ističu da novi dres donosi prepoznatljiv retro izgled inspiriran krajem prvog desetljeća 2000-ih, ali u modernoj adidasovoj izvedbi.

Najveća novost su vodoravne crveno-plave pruge koje dominiraju prednjim dijelom dresa, dok su Hajdukov grb, adidasov logotip i tri prepoznatljive pruge izvedeni u off-white nijansi. U istoj boji nalazi se i logotip glavnog sponzora, čime je postignut skladan i nostalgičan izgled.

– Više od 105 godina crveno-plave tradicije, sada s potpisom kraja prvog desetljeća 2000-ih. Novi gostujući dres donosi prepoznatljivi retro izričaj u suvremenoj adidasovoj izvedbi – poručili su iz Hajduka prilikom predstavljanja.

Novi gostujući dres uskoro će biti dostupan navijačima u službenoj prodaji, a Bijeli će ga tijekom sezone nositi na prvenstvenim i kup utakmicama izvan Poljuda.