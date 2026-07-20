Pogledajte kako izgleda FIFA-in poredak nakon SP-a. Evo gdje su Vatreni

FIFA-in poredak nakon Svjetskog prvenstva donio je očekivanu promjenu na vrhu. Nova svjetska prvakinja Španjolska preuzela je prvo mjesto i preskočila Argentinu, koju je u finalu pobijedila 1:0.

Španjolska sada ima 1995.88 bodova i vratila se na sam vrh svjetskog nogometa, dok je Argentina pala za jedno mjesto i sada je druga s 1970.37 bodova. Lionel Scaloni i njegova momčad nisu uspjeli obraniti naslov svjetskog prvaka, a poraz u finalu koštao ih je i prve pozicije na FIFA-inoj ljestvici, piše tportal.

Francuska je ostala treća, iako je Svjetsko prvenstvo završila porazom od Engleske u utakmici za treće mjesto. Englezi su pobijedili 6:4, ali to im nije bilo dovoljno za preskakanje Francuza, pa su ostali četvrti. Brazil je napredovao za jedno mjesto i sada je peti, dok je jedno od najvećih iznenađenja Maroko, koji je također skočio jednu poziciju i nalazi se na šestom mjestu.

Sada smo 13.

Portugal je nakon ispadanja od Španjolske pao za dvije pozicije i sada je sedmi. Belgija je osma, Nizozemska deveta, a Meksiko je velikim skokom od četiri mjesta ušao u top 10.

Hrvatska se na novoj FIFA-inoj ljestvici nalazi na 13. mjestu. Nakon ispadanja od Portugala, reprezentacija je pala za dvije pozicije i sada ima 1723.05 bodova. Hrvatska je i dalje visoko u svjetskom poretku, ali je nakon Svjetskog prvenstva izgubila dio pozicija u odnosu na reprezentacije koje su otišle dalje u nokaut-fazi.

Zanimljivo je da je odmah iza Hrvatske Švicarska, koja je nakon dobrog turnira skočila za čak pet mjesta i sada je 14. Na 15. mjestu nalazi se Italija, i to unatoč padu od tri pozicije. Taj podatak posebno upada u oči jer Italija već tri Mundijala gleda od kući.

Najveći skok u vrhu napravila je Norveška. Predvođena Erlingom Haalandom, skočila je čak 12 mjesta i sada je 19. reprezentacija svijeta. Norvežani su na SP-u izbacili Brazil, a potom u četvrtfinalu ispali od Engleske, ali njihov turnir bio je dovoljan za ogroman pomak na ljestvici.

Evo o čemu ovisi poredak

U top 20 su još Kolumbija na 11. mjestu, Njemačka na 12., SAD na 16., Japan na 17., Senegal na 18. i Urugvaj na 20. mjestu. Nakon SP-a, poredak jasno pokazuje novu hijerarhiju: Španjolska je na vrhu, Argentina je odmah iza nje, Francuska i Engleska ostaju u samoj eliti, a Hrvatska je i dalje među najboljima, ali s blagim padom, piše tportal.

FIFA-in ranking računa se tako da reprezentacije nakon svake utakmice osvajaju ili gube bodove, ovisno o snazi protivnika, važnosti utakmice i rezultatu. Pobjeda protiv jake reprezentacije na Svjetskom prvenstvu donosi puno više bodova nego pobjeda u prijateljskoj utakmici protiv slabijeg suparnika. Isto tako, poraz od slabije momčadi više šteti nego poraz od favorita. Zato poredak ne ovisi samo o tome dokle je neka reprezentacija dogurala na turniru, nego o ukupnom učinku, kvaliteti protivnika i važnosti utakmica koje je igrala.