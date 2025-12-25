Pogledajte kako će se povijesni hotel u Dalmaciji preobratiti. U njemu su bile svjetske zvijezde

Hotelska kuća Aminess Hotels & Resorts započinje novu investicijsku fazu na Korčuli, vrijednu 3,4 milijuna eura, kojom će se rekonstruirati Aminess Younique Korčula Heritage Hotel. Riječ je o jednom od najpoznatijih i povijesno najznačajnijih hotela na otoku, koji bi nakon obnove trebao biti kategoriziran s pet zvjezdica, piše DUList.

Hotel se nalazi u neposrednoj blizini stare gradske jezgre i mora, a planirano je da ponovno otvori vrata početkom sljedeće turističke sezone. U sklopu zahvata predviđeni su rekonstrukcija i redizajn objekta, uključujući i njegovu prepoznatljivu terasu.

Zgrada hotela potječe iz 18. stoljeća, dok se u hotelskoj funkciji nalazi od 1912. godine. Tijekom desetljeća ugostila je brojne poznate osobe iz svijeta politike, filma i kulture, među kojima su bili Jackie Kennedy, Sophia Loren, Elizabeth Taylor, Richard Burton i Orson Welles. Upravo se na toj povijesnoj ulozi temelji novi koncept hotela, koji spaja očuvanje baštine s suvremenim standardima smještaja.

Projekt arhitektonskog uređenja potpisuje studio Atellior, a naglasak je, prema najavama, na očuvanju izvornih elemenata zgrade i njezine uloge u društvenom životu grada.

– Aminess Younique Korčula Heritage Hotel mjesto je s bogatom poviješću, a cilj obnove je ponuditi smještaj koji će zadržati njegov identitet, ali gostima pružiti suvremenu razinu udobnosti i usluge – istaknula je direktorica hotela Malvina Krističević.

Nakon obnove hotel će imati lobby bar i 11 soba, a u njegovu sklopu djelovat će i restoran 7 Seas, koji vodi chef Matija Bogdan. Restoran je usmjeren na visoku gastronomiju, s naglaskom na lokalne namirnice i vinsku ponudu.

Fotografije pogledajte ovdje.