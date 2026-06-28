Pogledajte golčinu Splićanina koji je Hrvatskoj donio pobjedu

Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila je Ganu rezultatom 2:1 u zadnjem kolu skupine L Svjetskog prvenstva.

Dvoboj je za Hrvatsku bio od velike važnosti jer je o njegovu ishodu ovisio rasplet skupine i nastavak natjecanja. Gana je već prije utakmice znala da sigurno prolazi dalje, što se osjetilo i u njezinu pristupu susretu.

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Oprezan početak utakmice

Utakmica je od početka krenula oprezno i bez previše atraktivne igre s obje strane. Gana nije nastupila u najboljem sastavu, a momčad Carlosa Quieroza uglavnom se orijentirala na obranu.

Kako je prvo poluvrijeme odmicalo, Hrvatska je sve više rasla u igri i počela stvarati prilike, dok je Gana prema naprijed bila gotovo bezopasna.

Vlašić pogodio stativu, Sučić zabio za vodstvo

Prvu veliku prijetnju Hrvatska je imala u 17. minuti, kada je Nikola Vlašić s oko 20 metara pogodio stativu.

S gotovo iste pozicije Hrvatska je došla do vodstva u 31. minuti. Hrvatski igrači izigrali su gansku obranu na lijevoj strani, a Mateo Kovačić dodao je loptu za Petra Sučića. Veznjak Intera iskoristio je malo prostora i preciznim udarcem sa sredine pogodio u lijevi kut ganskog gola za 1:0.

Gana zaprijetila tek jednom u prvom dijelu

Gana je u 40. minuti uputila svoj jedini udarac u prvom poluvremenu. Nakon solo prodora Antoinea Semenya, ganski napadač okrenuo se prema golu, prošao kroz sredinu i zatim zamalo promašio okvir hrvatskog gola.

Gana izjednačila, Vlašić donio pobjedu

U nastavku utakmice Gana je ipak stigla do izjednačenja. Za 1:1 je zabio Luckassen, koji je uletio na drugu stativu nakon prekida.

Kod gola se provjeravalo je li njegov suigrač Sibo, koji je radio blok na Perišiću, utjecao na igru. Bio je u zaleđu, ali sudac Fisher procijenio je da nije utjecao na igru.

Ipak, Hrvatska se brzo vratila. U 83. minuti Luka Modrić ubacio je iz kornera, a Nikola Vlašić se najbolje snašao u šesnaestercu. Među brojnim višim igračima glavom je pogodio za 2:1, lopta se od stative odbila u mrežu i bila je neobranjiva za Asarea.

Gol pogledajte OVDJE.