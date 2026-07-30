Pogledajte do sada najljepše trenutke ultramaratona „Brač 100K”: Počeo je kao osobni cilj, a ujedinio je cijeli otok

Kad je odlučio oplivati Brač, Stjepan Lukšić želio je prije svega pomaknuti vlastite granice. Danas, nakon brojnih prijeđenih kilometara, jasno je da je ultramaraton „Brač 100K” postao mnogo više od toga. Oko jedne ideje okupio se cijeli otok – sportaši, rekreativci, udruge, vatrogasci, djeca i građani koji svaku od Stjepanovih deset dionica dočekuju, ispraćaju i zajedno s njim plivaju prema istom cilju. A, osim sportskog, cilj je i humanitaran – prikupiti donacije za More snage Brač, kako bi se omogućio psihoterapeut za onkološke pacijente na otoku.

Sedma etapa Stjepana vodi od Sumartina, preko rta Lašćatna, do završetka etape u Povljima. Kao i na prethodnim, i danas je okružen poznatim licima. Njegovi bližnji svih deset dana ustaju prije svitanja kako s njim proveli sljedeće sate na moru te pripremaju sve što mu je potrebno da nastavi dalje. Podršku mu pružaju i vatrogasci, koji su se uključili u organizaciju i logistiku, ali i tim od čak šest liječnika koji su svoje vrijeme i znanje stavili na raspolaganje projektu.

Stjepanovu odlučnost prepoznali su i ljudi koji najbolje razumiju što znači pomaknuti vlastite granice. U moru su mu se tako pridružili Dina Levačić, prva Hrvatica koja je preplivala La Manche, i Toni Pavičić-Donkić, prvi Hrvat koji je preplivao Gibraltarski tjesnac. Na kopnu je brački humanitarac Ranko Dragičević okupio više od 60 ljudi na zajedničkom usponu na Vidovu goru, među kojima je bila i supetarska gradonačelnica Ivana Marković.

Osim toga, svaka je dionica posebna jer i početak i kraj obilježe nezaboravni trenuci. U bračkim mjestima Stjepana dočekuju građani koji ga često nikada prije nisu ni upoznali. Djeca mu mašu s rive, obitelji ga dočekuju pljeskom, ljudi zastanu kako bi mu stisnuli ruku. U međuvremenu, mobitel mu se ne prestaje puniti porukama podrške koje stižu iz svih krajeva Hrvatske. Upravo su ti susreti izvor najveće motivacije kada umor postane jači od tijela.

Sve to ne bi imalo isti smisao da iza ultramaratona ne stoji viši cilj. Stjepan je svoj pothvat posvetio udruzi More snage Brač, koja pruža psihološku podršku oboljelima od karcinoma i njihovim obiteljima. Donacije prikupljene tijekom akcije omogućit će financiranje psihoterapeuta kako bi pomoć bila dostupnija ljudima na cijelom otoku.

Svi koji podržavaju Stjepana, cilju mogu doprinijeti uplatom na račun koji je otvoren pri Društvu Crvenog križa Brač, Petra Jakšića 11, 21400 Supetar, OIB: 22045187327, Zagrebačka banka d.d., IBAN: HR9823600001503668356.

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