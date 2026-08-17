Pogledajte cijene ulaznica za utakmicu Hajduka i Rakowa

Započela je prodaja ulaznica za prvu utakmicu play-offa UEFA Konferencijske lige između Hajduka i poljskog RKS Rakówa, koja će se odigrati u četvrtak, 20. kolovoza, s početkom u 21 sat na Poljudu. Navijači koji žele uživo pratiti novi europski izazov Bijelih morat će za ulaznicu izdvojiti od 30 do čak 80 eura, ovisno o tribini, dok se cijene dječjih ulaznica kreću od samo pet eura.

Najskuplji Zapad Premium, evo svih cijena

Najskuplja ulaznica je ona za Zapad Premium, za koju odrasli moraju izdvojiti 80 eura, dok dječja ulaznica stoji 40 eura. U cijenu Premium ulaznice uključeni su piće i grickalice. Za standardnu tribinu Zapad cijena ulaznice za odrasle iznosi 55 eura, a za djecu 27,50 eura. Ulaznica za Istok stoji 40 eura za odrasle te 20 eura za djecu. Za Sjever će odrasli izdvojiti 30 eura, dok dječjih ulaznica za ovu tribinu nema u prodaji. Najpovoljnija opcija za obitelji je Jug. Odrasla ulaznica stoji 30 eura, dok je cijena dječje ulaznice samo pet eura.

Dječje ulaznice vrijede za djecu do navršenih 14 godina, a djeca do dvije godine imaju besplatan ulaz.

Posebno pravilo za obiteljsku tribinu Jug

Za kupnju ulaznice za obiteljsku tribinu, odnosno sektor Jug, u sezoni 2026./2027. vrijedi posebno pravilo. Uz kupnju jedne ili više ulaznica za odrasle osobe obvezno je istodobno kupiti najmanje jednu dječju ulaznicu.

To pravilo vrijedi na svim prodajnim kanalima, uključujući online prodaju i fizička prodajna mjesta. Kao i do sada, pravo kupnje ulaznica do dana utakmice imaju isključivo aktivni članovi Hajduka. Posebno pravilo vrijedi za tribinu Sjever, za koju ulaznicu mogu kupiti isključivo aktivni članovi Kluba. Svi koji još nisu članovi mogu se učlaniti online ili dolaskom u Odjel za članstvo na Poljudu te odmah nakon učlanjenja ostvaruju pravo na kupnju ulaznice. U slučaju da se sve ulaznice ne rasprodaju ranije, slobodna prodaja za sve navijače započet će na sam dan utakmice. Za korištenje prava prvokupa prilikom kupnje potrebno je pripremiti članski broj, datum rođenja i OIB. Ulaznice se mogu kupiti online putem službenog Hajdukovog sustava za prodaju ulaznica, kao i u Odjelu za članstvo na Poljudu, gdje je prodaja do dana utakmice namijenjena isključivo članovima. Odjel za članstvo radnim danom radi od 8 do 20 sati, dok će na dan utakmice biti otvoren od 8 do 21 sat.

Ulaznice su dostupne i u Hajduk Fan shopovima Joker, Mall of Split i Riva u Splitu te u Hajdukovim Fan shopovima u Makarskoj i Zadru. Na dan utakmice, ako ulaznica još bude dostupno, prodavat će se i na kućicama oko stadiona od 16 sati.

Besplatne ulaznice za osobe s invaliditetom, ali broj mjesta je ograničen

Ulaznice za sektor namijenjen osobama s invaliditetom su besplatne, a zahtjevi se zaprimaju putem e-mail adrese ulaznice@hajduk.hr. Prednost prilikom odobravanja imaju osobe koje koriste invalidska kolica.

Hajduk će sve prijavljene navijače putem e-maila ili telefona obavijestiti je li njihov zahtjev odobren te o načinu preuzimanja ulaznice. Ako sektor bude popunjen, formirat će se lista čekanja. U slučaju odustajanja nekog od navijača, njegova će ulaznica biti dodijeljena prvoj sljedećoj osobi na listi. Iz Hajduka napominju kako zbog ograničenog kapaciteta ne mogu garantirati ulaznicu svim prijavljenim osobama.

Pretplatnici svoje mjesto mogu ustupiti drugima

Pretplatnicima je i za ovu utakmicu omogućena opcija ustupanja vlastitog mjesta. Za korištenje usluge potrebno je biti registriran na Hajdukovom sustavu za ulaznice, prijaviti se u korisnički račun te odabrati opciju "Sidi na moje misto".

Prikaz ždrijeba omogućuje Sofascore