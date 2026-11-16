Dinamični video sažetak donosi najupečatljivije trenutke splitskih B2B susreta, edukacija, kulinarskih natjecanja i večernjih događanja, kojima su organizatori bili iznimno zadovoljni. Visoke brojke posjetitelja i pozitivni dojmovi sudionika već treću godinu zaredom iznimno vesele, no najveći uspjeh su zaključeni dogovori, ističu organizatori.

„Još uvijek primamo pozitivne reakcije brokera na protekli CROYA Yacht Charter Show, no najviše smo ponosni na kvalitetu razgovora koje su imali. Veliki broj njih došao je u Split s konkretnim klijentima na umu, razgledavali su brodove i upoznavali posade, a kapetani jahti potvrđuju da se njihov interes sada vidi po ozbiljnim upitima.“, otkriva članica udruge i organizacijskog odbora CROYA Yacht Charter Showa, Ana Rončević i dodaje:

„Nakon što brodovi i posada uspješno 'polože ispit' kod brokera, klijentima se šalju ponude za najam. Kako se uspješnost sajma između ostalog mjeri i po realiziranim upitima, nadamo se da će ih tijekom 2027. godine biti što više i da je pred nama vrlo kvalitetna sezona.“

Činjenicu da se CROYA iz godine u godinu pozicionirala kao jedinstvena B2B platforma na našoj obali koja doprinosi tome da se Hrvatska u očima svjetskih agenata prestane promatrati samo kao lijepa nautička kulisa, a počne kao destinacija vrhunske čarter usluge i educiranih posada, potvrđuje i Rončević:

„Brokeru koji šalje svog klijenta i njegovu obitelj na tjedan dana u Hrvatsku nije dovoljno samo da je ruta lijepa. On mora znati tko je kapetan, kakva je usluga, kako posada reagira kad nešto ne ide po planu i zato su nam osobito važni ovakvi sajmovi. Natjecanja chef-ova, posada, razni seminari i susreti licem u lice ne mogu se mjeriti sa digitalnom prezentacijom jahti. Povjerenje ne nastaje iz brošure i sve češće nam klijenti postavljaju pitanja vezana i uz ljude na brodu, a ne samo za sam brod. Hrvatska ima vrlo kvalitetne posade, a sajam je način da ih brokeri upoznaju.“

Datumi novog upoznavanja u 2027. već su poznati. Provjereni koncept koji uz predstavljanje jahti uključuje seminare, edukacije, natjecanja i networking u trajanju od četiri dana, organizatori će zadržati i u idućoj godini, ovoga puta u nešto kasnijem terminu, od 4. do 7. listopada.

„U pripremu četvrtog izdanja ulazimo s velikim ambicijama i jasnom vizijom, nastaviti razvijati CROYA sajam kao nezaobilazno međunarodno B2B okupljanje u svijetu luksuznog yachtinga. Jako nam je važno svim sudionicima ponuditi bogat program koji omogućuje prenošenje znanja i iskustava, ali i poslovne susrete koji uz njegovanje dugoročnih suradnji donose mogućnost stvaranja novih kontakata i poslovnih prilika.“, otkriva članica udruge i organizacijskog odbora CROYA Yacht Charter Showa, Andrea Šabić.

Podizanjem ljestvice kako u sadržajnom tako i u organizacijskom smislu, organizatori se uvijek iznova trude ponuditi nešto novo sudionicima sajma, no poseban naglasak i dalje će biti na B2B edukacijama i stručnim seminarima.

„To su formati koji doprinose podizanju profesionalnih standarda i razmjeni iskustava u našoj industriji, zbog čega ćemo im i dalje posvećivati puno pažnje i truda u organizaciji. Također, ponovno planiramo održati i natjecanja u kuhanju, dekoriranju stolova, ali pripremi koktela i aromatizirane vode, jer osim što unose dodatnu dinamiku u sajam, ovi sadržaji itekako istovremeno pokazuju znanje, kreativnost i visoku razinu profesionalnosti posada.“, otkriva Šabić.

Iako se idući CROYA sajam održava tek u listopadu 2027., organizatori već sada imaju pune ruke posla. Intenzivni razgovori sa dosadašnjim partnerima već su u tijeku, a sve veći broj onih koji se sajmu tek žele priključiti, potvrđuje ne samo potrebu za povezivanjem, nego i važnost ovakvog događanja u predstavljanju međunarodnoj yachting zajednici.

„Brojni sudionici CROYA Yacht Charter Show-a s nama su od prvog dana, što pokazuje da su prepoznali vrijednost sajma, njegov potencijal, zadovoljni su organizacijom i rezultatima koje im sudjelovanje donosi. Kako je naš cilj zadržati kvalitetu i povjerenje dosadašnjih partnera, ali istovremeno kontinuirano širiti mrežu suradnika i izlagača, nije tajna da nas jako vesele i upiti onih koji tek žele postati dio ove priče.“, iskreno priznaje Šabić navodeći primjere povezivanja lokalnih proizvođača s posadama i jahtama ostvarene upravo na CROYA sajmu:

„Hrvatska ima iznimno kvalitetne proizvođače hrane, vina, delikatesa i različitih proizvoda koji zaslužuju svoje mjesto na palubama superjahti. Želimo im i dalje pružati priliku da se predstave međunarodnoj yachting zajednici i povežu s kapetanima, chefovima, jahtama i njihovim managementom. CROYA Show nije samo mjesto na kojem se predstavljaju brodovi, nego platforma koja povezuje cijelu industriju i daje priliku svima da pokažu najbolje od sebe.“

Navedeno je ujedno i jedan od glavnih ciljeva organizatora sajma, koji osobito dolazi do izražaja kada se promatra iz perspektive visoko konkurentnog međunarodnog tržišta, potvrđuje Rončević:

„Prije nekoliko godina svatko je gradio svoj ugled samostalno, a inozemni agenti nisu nužno imali jasnu sliku što znači hrvatski charter. Mediteranska konkurencija nije mala, ali zajedno možemo pokazati da imamo i znanje i ljude. Kad jednim glasom govorimo prema van, jači smo nego svaki pojedinac, a zaštićeni su i klijenti i oni koji kvalitetno rade. To je bio razlog osnivanja udruge CRO.Y.A., koja će i 2027., četvrtu godinu za redom ponosno u Splitu prezentirati najbolje od Hrvatske u luksuznom nautičkom turizmu.“