Pogled iz zraka otkriva zastrašujuće razmjere požara

Dramatične snimke fotoreportera Pixsella iz mjesta Borak iznad Omiša otkrivaju razmjere požara koji je poharao omiško područje. Ondje gdje je donedavno dominirala mediteranska vegetacija sada se prostiru golemi spaljeni pojasevi, pougljenjena stabla i crna zemlja. Iz zraka se najbolje vidi koliko se vatra približila kućama, prometnicama i obali.

Fotoreporter Pixsella snimio je posljedice velikog požara iz zraka, a prizori iz Borka iznad Omiša ostavljaju snažan dojam. Na fotografijama se jasno vidi trag kojim je prošla vatrena stihija. Čitave padine iznad grada prekrivene su crnilom, vegetacija je nestala, a brojna stabla potpuno su spaljena.

More blista, a samo nekoliko metara dalje počinje crnilo

Kontrast na fotografijama gotovo je nestvaran. S jedne strane vide se plavo more, plaže i obala, a odmah iznad njih potpuno spaljene padine. Crna zemlja proteže se velikim dijelom područja, dok su na pojedinim mjestima ostali tek manji zeleni dijelovi koje je vatra zaobišla. Fotografije posebno pokazuju koliko se požar približio kućama i prometnicama. Brojni objekti ostali su okruženi opožarenim terenom, dok se tragovi vatre protežu sve do stijena iznad Omiša.

Kuće usred spaljene zemlje

Pogled iz zraka otkriva razmjere koje je s tla teško u potpunosti sagledati. Velike površine iznad naselja potpuno su pocrnjele, a nekadašnje zelenilo zamijenio je krajolik spaljenih stabala i pepela. Na širem omiškom području požar je ostavio teške posljedice na vegetaciji, objektima, vozilima i ugostiteljskim sadržajima, a vatrena stihija spustila se i prema obalnom pojasu.