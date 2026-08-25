Poginuo vozač na "hrvatskom Dakaru", policija provodi očevid

Jedna osoba smrtno je stradala tijekom Dinaric Rallyja, međunarodnog relija koji se od 22. do 28. kolovoza održava u Hrvatskoj.

Kako je potvrđeno iz Policijske uprave ličko-senjske, riječ je o austrijskom državljaninu.

"Na području Ličko-senjske županije jedna osoba smrtno je stradala na utrci Dinaric Rallyja. Riječ je o austrijskom državljaninu", potvrdili su iz policije za Net.hr.

Policijski očevid je u tijeku, a zasad nisu poznate okolnosti u kojima je došlo do tragedije, kao ni identitet poginulog.

O nesreći su se oglasili i organizatori Dinaric Rallyja. Na službenoj stranici objavili su da je zbog nesreće u kojoj je sudjelovao jedan od vozača otkazan SS2, odnosno drugi brzinski ispit.

"SS2 Dinaric Rallyja otkazuje se zbog nesreće u kojoj je sudjelovao jedan od vozača. Dodatne informacije objavit ćemo čim ih dobijemo od nadležnih tijela", naveli su organizatori.

Dinaric Rally održava se od 22. do 28. kolovoza, a riječ je o zahtjevnom višednevnom off-road reliju koji se zbog karaktera natjecanja često opisuje kao "hrvatski Dakar".

Više informacija o okolnostima nesreće očekuje se nakon završetka policijskog očevida.