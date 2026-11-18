U padu vojnog zrakoplova MiG-29 u Srbiji poginuo je bojnik Goran Bulajić, pripadnik 204. zrakoplovne brigade. Tijekom vojne karijere sudjelovao je u brojnim zahtjevnim akcijama spašavanja, među kojima je bila i potraga za nestalim Splićaninom Matejem Perišem u Beogradu. Nakon vijesti o njegovoj smrti oglasio se Matejev otac Nenad Periš, uputivši mu dirljive riječi zahvalnosti.

Goran Bulajić bio je angažiran u akcijama pomoći stanovništvu tijekom velikih poplava u Obrenovcu, a sudjelovao je i u potrazi za Matejem Perišem, mladim Splićaninom čiji je nestanak u Beogradu potresao hrvatsku i srpsku javnost.

Prema informacijama koje je na Instagramu objavio novinar Mladen Mijatović, Bulajić je u potrazi za Matejem sudjelovao kao ronilac. Riječ je bila o iznimno zahtjevnoj akciji zbog nepovoljnih uvjeta u rijeci i gotovo nikakve vidljivosti pod vodom.

Unatoč opasnosti, Bulajić je sudjelovao u podvodnoj potrazi nastojeći pomoći u pronalasku nestalog mladića.

Vojni zrakoplov srušio se kod Stare Pazove

Prema Mijatovićevim navodima, vojni MiG-29 srušio se oko 8.45 sati na području između Nove i Stare Pazove.

Novinar je istaknuo da je zrakoplov pao na nenaseljeno područje, udaljeno od prvih kuća, čime su izbjegnute moguće žrtve među stanovništvom. U svojoj objavi posebno je naglasio Bulajićevu hrabrost i predanost pomaganju drugima.

Nenad Periš: „Nepoznajemo se, nismo se susreli nikada, a u stvari upravo obrnuto. Poznajemo se…”

Vijest o Bulajićevoj pogibiji posebno je dirnula Nenada Periša, oca pokojnog Mateja, koji mu je javno zahvalio za sudjelovanje u potrazi za njegovim sinom.

„Poštovani gospodine Gorane, iskreno Vam hvala. Nepoznajemo se, nismo se susreli nikada, a u stvari upravo obrnuto. Poznajemo se… Neka Vam dragi Bog bude najveća nagrada i vječna utjeha. Obitelji i prijateljima iskrena sućut”, napisao je Nenad Periš.

Njegova poruka podsjetila je na solidarnost i pomoć brojnih ljudi koji su se uključili u potragu za Matejem, među njima i onih koje njegova obitelj nikada nije osobno upoznala.

Potraga za Matejem Perišem trajala je mjesecima

Podsjetimo, 27-godišnji Splićanin Matej Periš nestao je u Beogradu u noći s 30. na 31. prosinca 2021. godine, nakon izlaska s prijateljima.

Njegov nestanak pokrenuo je opsežnu potragu u kojoj su sudjelovale brojne službe i pojedinci. Matejevo tijelo pronađeno je 18. svibnja 2022. godine u Dunavu, kod Ade Huje u Beogradu.

Nakon višemjesečne potrage, njegov je identitet potvrđen analizom DNK.

Bulajićeva pogibija ponovno je podsjetila na ljude koji su tijekom tih teških mjeseci pomagali u potrazi, a poruka Nenada Periša svjedoči o zahvalnosti koja je ostala i godinama poslije.