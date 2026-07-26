Poginuo 24-godišnji motociklist! Policija je objavila nove detalje nesreće kod Lekenika

Jučer navečer u Pešćenici na lekeničkom području dogodila se prometna nesreća u kojoj je poginuo 24-godišnji motociklist. Nesreća se dogodila oko 19:20, a policija je očevidom utvrdila da je uzrok neprilagođena brzina, izvijestila je sisačko-moslavačka policija.

Prema policijskom izvješću, mladić je upravljao motociklom zagrebačkih registracija. Pri izlasku iz zavoja, zbog brzine koja nije bila prilagođena uvjetima, izgubio je kontrolu nad vozilom. Sletio je s ceste u odvodni kanal i udario u betonski dio kolnog ulaza.

Motociklist je preminuo na mjestu nesreće. Tijelo je prevezeno u sisačku Opću bolnicu, gdje će se obaviti obdukcija. Policija će o nesreći dostaviti izvješće nadležnom državnom odvjetništvu u Sisku.