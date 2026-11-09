Poginulo šest branitelja i četvero civila: Prije 35 godina jedan od najcrnjih dana obrane Dubrovnika

Deveti studenoga 1991. godine ostao je zapisan kao jedan od najtragičnijih dana obrane Dubrovnika u Domovinskom ratu. Prije točno 35 godina, nakon teških borbi i snažnih napada Jugoslavenske narodne armije i pridruženih snaga, pala je Bosanka, naselje na padinama Srđa, čiji je strateški položaj bio iznimno važan za obranu grada. U borbama za Bosanku poginulo je šest hrvatskih branitelja, dok su na širem dubrovačkom području istoga dana smrtno stradale još četiri civilne osobe.

Dubrovnik se tada već više od mjesec dana nalazio pod neprijateljskom opsadom. Nakon početka općeg napada na dubrovačko područje 1. listopada 1991. godine, agresorske snage postupno su zauzimale okolna područja, a tijekom studenoga nastojale su slomiti preostale obrambene položaje na neposrednim prilazima gradu. Posebno su važni bili Srđ, Strinčjera, Bosanka i drugi položaji koji su braniteljima omogućavali nadzor nad prilazima Dubrovniku.

Dubrovnik pod vatrom: Gorjeli su brodovi, granate padale na hotele, kuće i crkve

Prema ratnoj kronologiji koju je objavio HRT Radio Dubrovnik, toga je jutra u 6.50 sati oglašen prestanak opće opasnosti, no mir je potrajao tek dvadesetak minuta. Već u 7.10 sati neprijateljska ratna mornarica započela je novi napad na Lapad i Gruž, a u 7.25 ponovno je oglašena opća opasnost za te dijelove grada.

Topnički projektili pogađali su stambene četvrti, prometnice, hotele i gospodarske objekte. U gruškoj luci gorjeli su i tonuli brodovi, među kojima su se nalazili Argolys i remorker Delta. Oštećeni su hoteli Dubrovnik Palace, Tirena i Libertas, dok su granate padale po Lapadu i Montovjerni, uništavajući stambene objekte i automobile.

Na udaru su se našli i brojni sakralni objekti, među kojima Biskupski dvor, Kapucinski samostan Gospe od milosrđa te crkve u Gružu, Pilama i drugim dijelovima grada. Napadi su zahvatili i povijesnu jezgru Dubrovnika, koja se nalazila na UNESCO-ovu Popisu svjetske baštine.

Situacija se dodatno pogoršala tijekom prijepodneva. Nakon napada na Srđ u 9.55 sati opća opasnost proglašena je za cijelo gradsko područje, a u 13.55 sati dva neprijateljska zrakoplova kasetnim su bombama napala tvrđavu Imperial na Srđu. Dubrovnik je toga dana bio izložen istodobnim napadima s kopna, mora i iz zraka.

Pala je Bosanka: Šestorica branitelja položila su živote za Dubrovnik

Dok su granate zasipale grad, na njegovim se prilazima vodila dramatična borba. Snage JNA, uz potporu Teritorijalne obrane Herceg Novi i Odreda granične milicije Boka, nastojale su zauzeti uzvisine iznad Dubrovnika i tako steći položaje s kojih bi mogle dodatno ugroziti obranu grada.

U tim je operacijama posebno važna bila Bosanka, smještena u neposrednoj blizini Srđa. Hrvatski branitelji pokušavali su zadržati položaje unatoč brojčanoj i tehničkoj nadmoći napadača, ali su neprijateljske postrojbe tijekom 9. studenoga uspjele zauzeti naselje.

U obrani Bosanke toga dana poginula su šestorica dubrovačkih branitelja: Vedran Ivošević, Hamdija Kovač, Mario Pezzi, Franci Lazibat, Željko Raguž i Antonio Vatović.

Pripadali su različitim sastavima hrvatskih obrambenih snaga. Hamdija Kovač i Vedran Ivošević bili su pripadnici Zbora narodne garde, Antonio Vatović specijalne postrojbe MUP-a, Mario Pezzi Hrvatske vojske, Franci Lazibat Hrvatske ratne mornarice, a Željko Raguž djelatnog sastava MUP-a.

Njihova pogibija predstavljala je težak gubitak za obranu Dubrovnika, koji se nalazio u iznimno nepovoljnom vojnom položaju. Pad Bosanke dodatno je ugrozio položaje hrvatskih snaga na uzvisinama iznad grada, ali nije doveo do sloma dubrovačke obrane.

Istoga dana život su izgubila i četiri civila

Uz šestoricu poginulih hrvatskih branitelja, 9. studenoga 1991. godine na dubrovačkom području poginule su i četiri civilne osobe. Prema podacima koje donosi ratna kronologija HRT Radio Dubrovnika, temeljena na povijesnoj dokumentaciji i spomenici poginulima, riječ je o Niku Čupiću iz Vodovađe, Antunu Langu iz Dubrovnika, Luci Spremić iz Vitaljine te Marinu Lučiću iz Zagrude.

Među njima je najmlađi bio Marin Lučić, rođen 1970. godine, koji je imao tek 21 godinu. Najstarija žrtva bila je Luce Spremić, rođena 1911. godine, koja je imala 80 godina.

Njihove smrti još jednom pokazuju koliko je agresija na dubrovačko područje pogodila i civilno stanovništvo. Dok su se na uzvisinama vodile borbe za obranu grada, stanovnici Dubrovnika i okolnih mjesta svakodnevno su živjeli pod prijetnjom granatiranja, razaranja i novih ljudskih gubitaka.

Tuđman naredio opću mobilizaciju, europski promatrači napustili grad

Razmjere opasnosti potvrđuju i događaji na državnoj razini. Zbog iznimno teškog položaja dubrovačke obrane, predsjednik Republike Hrvatske Franjo Tuđman 9. studenoga 1991. izdao je naredbu o općoj mobilizaciji na dubrovačkom području. Istoga je dana grad zbog sigurnosnih razloga odlučila napustiti i europska promatračka misija.

U zapovijedi koju je toga dana izdao admiral Miodrag Jokić, zapovjednik 9. vojno-pomorskog sektora JNA, među neprijateljskim ciljevima bilo je zauzimanje položaja na liniji Žarkovica – Srđ – Strinčjera – Gradci – Komolac – Rijeka dubrovačka. Plan je uključivao uspostavljanje potpune blokade Dubrovnika s kopna i mora te prisiljavanje njegovih branitelja na predaju.

Unatoč gubitku Bosanke i velikim ljudskim žrtvama, hrvatski branitelji nastavili su pružati otpor. Tijekom sljedećih dana nastavljene su teške borbe za položaje oko grada, a Dubrovnik je izdržao i najžešće napade koji su uslijedili u prosincu 1991. godine.

Trideset pet godina poslije Dubrovnik se prisjeća svojih heroja

Na današnji dan, 9. studenoga 2026. godine, kod spomen-obilježja na Bosanci položeni su vijenci i zapaljene svijeće u znak sjećanja na poginule hrvatske branitelje. Počast su odali predstavnici Grada Dubrovnika, Dubrovačko-neretvanske županije, Ministarstva hrvatskih branitelja, policije, braniteljskih udruga, članovi obitelji i suborci.

Među okupljenima bili su dubrovački gradonačelnik Mato Franković, njegov zamjenik Velibor Puzović, dubrovačko-neretvanski župan Blaž Pezo te državni tajnik Zlatan Bašić. Molitvu za poginule predvodio je policijski kapelan fra Stipan Klarić.

Na spomen-obilježju na Bosanci nalazi se sedam imena. Uz šestoricu branitelja poginulih 9. studenoga, ondje se odaje počast i Željku Putici, koji je stradao 23. listopada 1991. godine, također u blizini Bosanke. Time se čuva sjećanje na sve branitelje koji su izgubili živote na tom području tijekom najtežih dana obrane Dubrovnika.

Obilježavanje 35. obljetnice nastavit će se 12. studenoga polaganjem vijenaca u Komolcu i na Strinčjeri, mjestima koja su također ostala duboko upisana u povijest dubrovačke obrane.

Prošlo je 35 godina od dana kada je pala Bosanka, ali sjećanje na žrtvu njezinih branitelja ne blijedi. Vedran Ivošević, Hamdija Kovač, Mario Pezzi, Franci Lazibat, Željko Raguž i Antonio Vatović ostavili su svoje živote na položajima s kojih se branio Dubrovnik. Njihova imena, kao i imena četvero civila poginulih toga dana, trajni su podsjetnik na cijenu koju je hrvatski jug platio za svoju slobodu.