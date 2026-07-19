Poginula 18-godišnjakinja koja nije imala vozačku dozvolu. BMW-om se zabila u automobil na A1

U teškoj prometnoj nesreći koja se u subotu ujutro dogodila na autocesti A1, između čvorova Jastrebarsko i Donja Zdenčina, život je izgubila 18-godišnja djevojka. Prema informacijama policije, upravljala je BMW-om iako nije imala položen vozački ispit.

Nesreća se dogodila oko 9 sati u smjeru Zagreba. Policijski očevid pokazao je da se djevojka vozila lijevom prometnom trakom, pri čemu nije održavala propisani sigurnosni razmak iza vozila koje se kretalo ispred nje.

Kako bi izbjegla nalet, naglo je skrenula ulijevo, no pritom je prednjim dijelom svog automobila udarila u stražnji dio Opel Astre mađarskih registarskih oznaka. Opelom je upravljao 56-godišnji mađarski državljanin koji se kretao istom prometnom trakom.

Od siline udara BMW je izletio s kolnika na zelenu površinu uz autocestu, gdje je udario u zaštitnu ogradu i dva stabla prije nego što se zaustavio.

Nažalost, 18-godišnjakinja je preminula na mjestu nesreće. Njezino tijelo prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu, gdje će biti obavljena obdukcija.

Zbog provođenja očevida promet na južnom kolniku autoceste A1, u smjeru Zagreba, privremeno je bio obustavljen između 13:58 i 14:14 sati.