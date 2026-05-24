PODUZETNIK (51) IZ BOSNE I HERCEGOVINE OTET I UBIJEN: Tijelo pronađeno zakopano u šumi kod Potsdama

Njemački istražitelji sada su, čini se, potvrdili ono što su već tjednima sumnjali – bosanskohercegovački poduzetnik Ismet K., koji je krajem travnja otet u Berlinu, ubijen je. Prema informacijama njemačkog medija B.Z., njegovo tijelo pronađeno je u petak u šumskom području u blizini Potsdama. Berlinski policijski dužnosnici zasad nisu službeno komentirali slučaj.

Otmica usred dana u Berlinu

Podsjetimo, 51-godišnji poduzetnik Ismet K. otet je 23. travnja 2026. godine u berlinskoj četvrti Waidmannslust, koja se nalazi u gradskoj općini Reinickendorf. Prema dosadašnjim informacijama, nepoznati počinitelji su ga tijekom prijepodneva nasilno ugurali u bijeli kombi i odveli u nepoznatom smjeru.

Od samog početka slučaj je tretiran kao moguće teško nasilno kazneno djelo, a istragu su vodili berlinska policija i državno odvjetništvo.

Trag mobitela doveo istražitelje do tijela

Kako navodi B.Z., istražitelji su tijekom analize podataka s mobitela nestalog muškarca došli do ključnog traga koji ih je doveo do mjesta gdje je tijelo bilo skriveno.

Tijelo je pronađeno u šumskom području nedaleko od glavnog grada savezne pokrajine Brandenburg, a prema dostupnim informacijama bilo je zakopano na dubini većoj od jednog metra.

Prema prvim rezultatima istrage, poduzetnik je preminuo od posljedica teških ozljeda glave i vrata koje su nastale uslijed brutalnog fizičkog nasilja.

Nije bilo zahtjeva za otkupninom

Istražitelji sada vjeruju da se nije radilo o klasičnoj otmici radi iznude novca. Naime, od trenutka nestanka obitelj navodno nije primila nikakvu poruku otmičara niti zahtjev za otkupninom.

Ta činjenica dodatno je pojačala sumnje istražitelja da je riječ o unaprijed planiranom ubojstvu, piše Fenix Magazin.

Počinitelji još uvijek u bijegu

Unatoč pronalasku tijela, njemačka policija još uvijek nije identificirala niti uhitila počinitelje. Istraga je i dalje u tijeku, a berlinsko državno odvjetništvo planira nakon blagdana Duhova službeno objaviti nove informacije o slučaju.

Slučaj je posljednjih tjedana izazvao veliku pažnju javnosti u Njemačkoj, ali i među građanima Bosne i Hercegovine, posebno zbog brutalnosti otmice koja se dogodila usred dana na ulicama Berlina.