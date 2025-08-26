Poduzetnici u Splitsko-dalmatinskoj županiji ostvarili 12 milijardi eura prihoda. Pogodite tko je na vrhu ljestvice

Prema podacima Financijske agencije (Fina), u Splitsko-dalmatinskoj županiji tijekom 2024. godine poslovalo je 17.915 poduzetnika, kod kojih je bilo zaposleno 93.425 ljudi. Broj zaposlenih u odnosu na godinu ranije porastao je za 6,5 posto, odnosno za 5.702 osobe.

Ukupni prihodi poduzetnika iznosili su 12 milijardi eura, što predstavlja rast od 13,7 posto u usporedbi s 2023. godinom. Istodobno su rashodi povećani za 14,7 posto te su dosegnuli 11,2 milijarde eura.

Kada se promatra dobit razdoblja, ona je porasla za 10,8 posto i iznosila je 892,6 milijuna eura, dok je gubitak razdoblja skočio za čak 54,8 posto, na 253,9 milijuna eura. Nakon konsolidacije, ostvarena je neto dobit od 638,7 milijuna eura, što ipak predstavlja blagi pad od 0,4 posto na godišnjoj razini.

Izvoz poduzetnika Splitsko-dalmatinske županije dosegnuo je 1,47 milijardi eura, uz rast od 10,2 posto, dok je uvoz povećan za 7,4 posto, na 957,7 milijuna eura. Pozitivan trgovinski saldo iznosio je 511,3 milijuna eura, što je 15,9 posto više u odnosu na prethodnu godinu.

Prosječna neto plaća zaposlenih kod županijskih poduzetnika iznosila je 1.036 eura, što je porast od 14,7 posto.

Split prednjači, Studenac i PSK među vodećima

Među gradovima i općinama županije, Split je zadržao vodeću poziciju – ondje posluje 8.854 poduzetnika koji zapošljavaju 40.501 radnika. Ostvarili su ukupne prihode od 5,4 milijarde eura te neto dobit od 294,5 milijuna eura.

Na razini Hrvatske, Splitsko-dalmatinska županija nalazi se na drugom mjestu prema broju poduzetnika, broju zaposlenih, dobiti razdoblja i neto dobiti, dok je treća po ukupno ostvarenim prihodima.

Među pojedinačnim tvrtkama, najveće prihode u 2024. ostvario je trgovački lanac Studenac – 758,4 milijuna eura. Najveću dobit razdoblja zabilježilo je društvo Hattrick - PSK, s 43,6 milijuna eura.