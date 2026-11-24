U četvrtak, 26. studenoga, s početkom u 9.30 sati, u Tehnološkom parku Split na adresi Dračevac 3D održat će se treće izdanje konferencije „Split za poduzetnike 2026.“.

Konferenciju organiziraju Grad Split, Razvojna agencija Split – RaST d.o.o. i Poduzetnički centar RaST+, a namijenjena je poduzetnicima i obrtnicima sa splitskog područja. Cilj konferencije je pružiti konkretne i pravodobne informacije o promjenama i poslovnim prilikama koje ih očekuju u 2027. godini.

Program će započeti pozdravnim obraćanjem gradonačelnika, nakon čega će biti predstavljene mjere i programi podrške poduzetnicima Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije.

Što poduzetnike očekuje od 1. siječnja?

U drugom dijelu konferencije naglasak će biti na promjenama koje stupaju na snagu početkom 2027. godine.

Zoja Stevović govorit će o Fiskalizaciji 2.0 i konkretnim koracima koje poduzetnici trebaju poduzeti do 1. siječnja 2027., dok će Dora Tripalo Čikeš predstaviti najvažnije promjene koje donosi porezna reforma.

Kako poslovati pametnije i konkurentnije?

Završni dio programa bit će posvećen pametnijem i konkurentnijem poslovanju. Daria Mateljak iz Spring + Sift predstavit će ESG iz perspektive mikro i malih poduzetnika, s naglaskom na financiranje, zahtjeve kupaca i lanaca dobave te mogućnosti ostvarivanja poslovnih ušteda.

Konferencija će završiti panel-raspravom „Od procesa do produktivnosti – kako poslovati pametnije u 2027.?“, na kojoj će Ivica Žuro, Mateo Perak i Toni Karabatić, uz moderiranje Branka Mozare iz HUP-a, podijeliti konkretna iskustva i primjere optimizacije poslovnih procesa, digitalizacije, primjene umjetne inteligencije i povećanja produktivnosti.

Sudjelovanje na konferenciji je besplatno, uz obveznu prethodnu prijavu.