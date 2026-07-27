Podstranu očekuje tjedan za pamćenje: Kazalište, opera, koncerti i velika Ribarska večer uz Gazde

U sklopu Kulturnog ljeta u Podstrani i ovoga tjedna očekuje nas raznovrstan program ispunjen kazališnim predstavama, glazbom i tradicionalnim druženjem.

U utorak, 28. srpnja, ispred zgrade Općine Podstrana očekuje nas predstava za odrasle „Ja sam dama“ u izvedbi Kazališta Mali Princ, koja donosi večer ispunjenu humorom i odličnom glumom.

U četvrtak, 30. srpnja, u Svetom Martinu održat će se koncert Sound of Summer Nights, na kojem će nastupiti Petra Perišić i svojim izvedbama upotpuniti ljetnu atmosferu uz more.

U petak, 31. srpnja, Ljetnikovac Cindro bit će pozornica za večer opernih arija u izvedbi sopranistice Tanje Ruždjak, tenora Vjekoslava Kaštelančića i pijanista Darijana Ivezića, što će publici još jednom pružiti poseban glazbeni doživljaj.

Vrhunac tjedna očekuje nas u subotu, 1. kolovoza, kada će se u Rekreacijskoj zoni Mutogras održati tradicionalna Ribarska večer. Za dobru atmosferu pobrinut će se grupa Gazde, dok će večer otvoriti predgrupa Johnny Gitara.

Pozivamo sve mještane i posjetitelje da nam se pridruže i uživaju u programu Kulturnog ljeta u Podstrani. Ulaz na sve manifestacije je besplatan - izvijestili su iz TZ Podstrana.