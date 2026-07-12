Podstranu očekuje tjedan prepun događanja: Evo što vas sve čeka

U srijedu, 15. srpnja, s početkom u 21 sat, čarobni ambijent Ljetnikovca Cindro ispunit će zvuci Royal Banda na glazbenoj večeri koja će publici priuštiti ugodno ljetno druženje.

Već sljedeće večeri, u četvrtak, 16. srpnja u 20:30 sati, Plaža Grbavac postaje pozornica za koncert Sound of Summer Nights, na kojem će nastupiti Vedran Roguljić i dodatno uljepšati ljetnu atmosferu uz more.

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Petak, 17. srpnja, rezerviran je za najmlađe. U prekrasnom ambijentu Ljetnikovca Cindro, s početkom u 19:30 sati, održat će se slikarska radionica za djecu Art Voyage, gdje će mali kreativci kroz igru i umjetnost razvijati svoju maštu. Radionica je namjenjena djeci +6 godina uz obaveznu prijavu preko linka .

Subota, 18. srpnja, započinje sportskim duhom. U 9 sati u rekreacijskoj zoni Mutogras održat će se 3. kolo PLOV-a i DKDP, ŽP (jun, aps) "Memorijal hrvatskih branitelja" na dionici od 1250 i 5000 metara, koji svake godine okuplja brojne natjecatelje i ljubitelje plivanja.

Istoga dana navečer, od 21 sat na Plaži Grljevac, očekuje vas tradicionalna Ribarska večer uz nastup Petra Dragojevića. Uz dobru glazbu, domaće specijalitete i ugodnu atmosferu, posjetitelje očekuje još jedna nezaboravna ljetna večer.

Program se nastavlja u nedjelju, 19. srpnja u 20 sati u Crkvi Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Gornjoj Podstrani, gdje će se održati španjolska rapsodija Srđana Bulata i Nikoline Ljubić. Ljubitelji klasične glazbe imat će priliku uživati u vrhunskoj izvedbi u jedinstvenom sakralnom ambijentu.

Pozivamo sve mještane i goste da nam se pridruže i zajedno uživaju u bogatom programu Podstranskog ljeta!