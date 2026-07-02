Podstransko ljeto donosi tjedan pun događanja: kazalište, kino pod zvijezdama, glazba, sport i Ribarska večer

Početak srpnja u Podstrani bit će u znaku bogatog ljetnog programa namijenjenog svim generacijama. U sklopu Podstranskog ljeta posjetitelje očekuje niz događanja, od kazališne komedije i kina na otvorenom, preko glazbene večeri uz more, do tradicionalnog plivačkog maratona i omiljene Ribarske večeri. Program se održava na više lokacija u Podstrani, a organizatori najavljuju tjedan ispunjen zabavom, sportom, glazbom i pravom ljetnom atmosferom.

Tjedan počinje komedijom

Program počinje u ponedjeljak, 6. srpnja, u 21 sat ispred Općine Podstrana, gdje će Hit Teatar izvesti predstavu za odrasle "Mamini sinovi". Riječ je o hit komediji koja na duhovit način prikazuje svakodnevne obiteljske odnose, a publiku diljem Hrvatske već je osvojila smijehom i prepoznatljivim situacijama iz svakodnevnog života.

Dan kasnije, u utorak, 7. srpnja, u 20:30 sati na plaži Grljevac održat će se kino na otvorenom. Na programu je animirani film "The Amazing Maurice". Posjetitelji će tako imati priliku uživati u filmskoj večeri pod otvorenim nebom, uz more i opuštenu ljetnu atmosferu. Animirana avantura puna humora i zanimljivih likova namijenjena je svim ljubiteljima obiteljskog filma.

Glazbena večer u Mutograsu

U četvrtak, 9. srpnja, u 20:30 sati Rekreacijska zona Mutogras bit će domaćin glazbene večeri Sound of Summer Nights, na kojoj nastupa Petra Perišić. Ljetna večer uz more donosi spoj glazbe, emocije i mediteranskog ugođaja, a posjetitelji će moći uživati u nastupu u jedinstvenom ambijentu Mutograsa, uz more i zalazak sunca.

Plivački maraton duž podstranske obale

Sportski dio programa obilježit će subota, 11. srpnja, kada se u Rekreacijskoj zoni Mutogras održava CRO-CUP i Prvenstvo Hrvatske, 9. Plivački maraton "Podstrana - Ng7". Jedan od atraktivnijih sportskih događaja ljeta ponovno će okupiti rekreativce i iskusne plivače. Sudionici će se natjecati na dionicama od 3.750 i 7.500 metara, plivajući duž podstranske obale.

Ribarska večer uz Josipa Ivančića

Iste večeri, u subotu, 11. srpnja, u 21 sat u Svetom Martinu, na Poratu, održat će se tradicionalna Ribarska večer.

Posjetitelje očekuje prava dalmatinska fešta uz mirise mora, domaće specijalitete, druženje i glazbu uživo. Za atmosferu će se pobrinuti Josip Ivančić, a organizatori najavljuju večer pjesme, zabave i ljetnog druženja.

Podstrana tako početkom srpnja još jednom postaje mjesto bogatog ljetnog programa, u kojem se spajaju kultura, glazba, sport i dalmatinska tradicija.