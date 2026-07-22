Podstransko kulturno ljeto donosi četiri večeri zabave: Nastupaju Ivana i Marija Husar, Miroslav Škoro i Klaun Spartanko

Podstransko kulturno ljeto nastavlja se i ovog tjedna raznovrsnim programom koji donosi glazbu, kazališne predstave i zabavu za sve generacije.

U srijedu, 22. srpnja, na Šetnici hrvatskog branitelja Vladimira Vukovića Vate očekuje vas glazbena večer uz Ivanu i Mariju Husar, koje će svojim izvedbama uljepšati ljetnu večer uz more.

Najmlađe posjetitelje u četvrtak, 23. srpnja, na plaži Grljevac očekuje predstava „Vremenaste igre” u izvedbi Malog Teatra, ispunjena smijehom, igrom i interakcijom.

Petak, 24. srpnja, rezerviran je za koncert Miroslava Škore na Sportskom centru Petrićevo, gdje vas očekuje večer ispunjena njegovim najpoznatijim hitovima i odličnom atmosferom.

U nedjelju, 26. srpnja, na Šetnici hrvatskog branitelja Vladimira Vukovića Vate najmlađe, ali i sve one željne dobre zabave, očekuje veseli show uz Klauna Spartanka koji će ljetnu večer ispuniti smijehom, igrom i odličnim raspoloženjem.

Pozivamo sve mještane i goste da nam se pridruže i zajedno uživaju u bogatom programu Podstranskog kulturnog ljeta. Ulaz na sva događanja je slobodan.