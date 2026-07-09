Podstranka Petra Božan ispisala povijest europske košarke: Srušila rekord star 13 godina

Podstranska košarkašica Petra Božan ostvarila je jedan od najvećih individualnih uspjeha u povijesti FIBA U20 EuroBasketa. Na Europskom prvenstvu za košarkašice do 20 godina u Litvi postavila je novi rekord natjecanja u broju skokova te izjednačila najveći indeks učinkovitosti ikada zabilježen na prvenstvu.

U susretu protiv Izraela, odigranom u Klaipedi, Božan je ubacila 26 poena i uhvatila čak 28 skokova, čime je nadmašila dosadašnji rekord Šveđanke Allis Nystrom, koja je 2013. godine upisala 27 skokova u jednoj utakmici.

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Sjajnu predstavu zaokružila je s četiri asistencije i jednom blokadom, ostvarivši indeks korisnosti od 48. Time je izjednačila najbolji učinak u povijesti U20 EuroBasketa, koji je prošle godine postavila Litavka Daniele Paunksnyte, također protiv Izraela.

Za Petru Božan, mještanku Podstrane i bivšu učenicu Osnovne škole Strožanac, ovo je još jedna potvrda da pripada samom vrhu europske košarke svoje generacije. Prve košarkaške korake napravila je upravo u rodnom kraju, a danas karijeru uspješno gradi u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje nastupa u NCAA ligi.

Rekordan nastup u Litvi veliko je priznanje ne samo za mladu hrvatsku reprezentativku, nego i za Podstranu, koja s ponosom prati njezin sportski put od samih početaka.