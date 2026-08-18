Podstrana uz Omiš: 30.000 eura pomoći i konkretna podrška nakon požara

Općina Podstrana izdvojit će 30.000 eura financijske pomoći Gradu Omišu za sanaciju posljedica velikog požara, a na raspolaganje će staviti i vlastite operativne kapacitete, mehanizaciju i ljudstvo. U pomoć su se spremne uključiti i građevinske tvrtke s područja Podstrane.

Nakon velikog požara koji je pogodio područje Omiša, Općina Podstrana odlučila je konkretno pomoći svom susjednom gradu. Osim financijske pomoći u iznosu od 30.000 eura, Općina će Gradu Omišu staviti na raspolaganje svoje službe, mehanizaciju i ljudstvo za potrebe raščišćavanja i sanacije opožarenog područja.

Načelnik Općine Podstrana Mijo Dropuljić ističe kako je u proteklom razdoblju u nekoliko navrata kontaktirao gradonačelnika Omiša Zvonka Močića kako bi se iz prve ruke informirao o situaciji na terenu i potrebama nakon požara.

„Omiš nam nije samo susjedni grad. Mi smo susjedi, dijelimo isti prostor, iste ljude i ovaj naš kraj. Kada se dogodi ovakva tragedija, smatram da je naša obveza biti uz njih i pomoći koliko god možemo. Zato smo odlučili izdvojiti 30.000 eura financijske pomoći, ali želimo pomoći i konkretno – ljudstvom i mehanizacijom. U proteklim danima nekoliko sam puta kontaktirao gradonačelnika Zvonka Močića i razgovarao o situaciji i potrebama na terenu. Želimo biti na raspolaganju za sve ono gdje možemo pomoći.“, poručio je načelnik Općine Podstrana.

U gašenju požara sudjelovali su i vatrogasci s područja Podstrane, pripadnici JVP-a i DVD-a Podstrana, koji su zajedno s drugim vatrogasnim postrojbama sudjelovali u borbi s vatrenom stihijom.

Načelnik posebno zahvaljuje svim vatrogascima koji su sudjelovali u obrani ljudi, imovine i prostora.

„Naši vatrogasci iz JVP-a i DVD-a Podstrana još su jednom pokazali koliko znači imati ljude koji su spremni u najtežim trenucima stati na prvu crtu. Bili su tamo gdje je bilo najpotrebnije i na tome im mogu samo reći jedno veliko hvala. Ponosan sam na njih i na sve vatrogasce koji su sudjelovali u gašenju požara.“

Nakon što je najteži dio borbe s požarom iza njih, pred stanovnicima i službama sada je zahtjevan posao sanacije i raščišćavanja opožarenog područja. Upravo u tom dijelu Općina Podstrana želi dodatno pomoći.

Službe Vlastitog pogona Općine Podstrana, zajedno s raspoloživom mehanizacijom i ljudstvom, bit će na raspolaganju Gradu Omišu, u skladu s potrebama na terenu i dogovorom s nadležnim službama.

Dodatno, načelnika su kontaktirale i građevinske tvrtke s područja Podstrane koje su iskazale spremnost uključiti se u pomoć.

„Posebno mi je drago što se nakon naše inicijative javilo i nekoliko građevinskih tvrtki iz Podstrane koje su također spremne staviti na raspolaganje svoju mehanizaciju i svoje ljude. To pokazuje da solidarnost nije samo riječ. Kada treba pomoći susjedu, naši ljudi žele biti tamo i konkretno pomoći. Ako na terenu bude potrebe za dodatnim kapacitetima, vjerujem da ćemo ih zajednički moći osigurati.“, kazao je načelnik.

Iz Općine Podstrana poručuju kako će pratiti situaciju na terenu i ostati u komunikaciji s Gradom Omišem kako bi se pomoć usmjerila tamo gdje je najpotrebnija.

„U ovakvim trenucima nema mjesta podjelama ni pitanju tko je čiji. Kada gori susjedu, pomažemo. Omiš nam je prvi susjed i želimo da znaju da nisu sami. Podstrana je uz Omiš – ne samo danas, nego i u danima koji dolaze, kada će trebati obnoviti i sanirati ono što je požar uništio. Kada je teško Omišu, teško je i nama.“

Općina Podstrana tako će, uz financijsku pomoć od 30.000 eura, svoje operativne kapacitete i raspoloživu mehanizaciju staviti u funkciju pomoći Gradu Omišu, dok su pomoć ponudile i privatne građevinske tvrtke s područja Podstrane.