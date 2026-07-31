Podstrana ulazi u veliki slavljenički tjedan: Jubilarno "Dobrojutro more", Hrvatske ruže, Rišpet i brojna besplatna događanja

Podstrana će početkom kolovoza postati središte kulturnih, zabavnih i sportskih događanja. Turistička zajednica Općine Podstrana najavila je višednevni program koji započinje jubilarnim, 30. izdanjem kulturno-umjetničke manifestacije "Dobrojutro more", a nastavlja se koncertima, predstavama i sportskim natjecanjima u čast hrvatskim braniteljima.

Jubilarno izdanje posvećeno Josipu Pupačiću

Program počinje u nedjelju, 2. kolovoza, otvorenjem 30. manifestacije "Dobrojutro more" u Ljetnikovcu Cindro.

Prva večer donosi dječje dobrojutrenje posvećeno pjesniku Josipu Pupačiću. Obljetnica manifestacije koja već desetljećima njeguje književnost, umjetnost i kulturnu baštinu bit će obilježena dječjim recitalom te nastupima dječje klape Žižula i Luce Uvodić. Dan poslije, u ponedjeljak, 3. kolovoza, u Ljetnikovcu Cindro bit će predstavljena monografija "30 godina dobrojutrenja", koju je priredila Jelena Karaman. Vrijedno izdanje donosi kroniku tridesetogodišnjeg razvoja manifestacije, njezinu povijest, najvažnije trenutke i ljude koji su obilježili "Dobrojutro more". Program će obogatiti glazbeni nastupi Petra Čulića i Darka Matičevića te nastupi glumaca Enesa Kiševića i Mate Tavrića.

Plaketa Miri Gavranu i veliki koncert Hrvatskih ruža

Završnica manifestacije održat će se u utorak, 4. kolovoza, u Staroj Podstrani. Večer će započeti otvorenjem likovne izložbe "Posvećeno moru", nakon čega slijede pjesnički recital i svečano uručenje plakete "Dobrojutro more 2026." književniku Miri Gavranu.

Predviđen je i susret dosadašnjih laureata, kao i glazbeni program HKGD-a Podstrana i Klape Praska. Istoga dana na Šetnici hrvatskog branitelja Vladimira Vukovića Vate bit će obilježeni Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja. Za veliki koncert zadužena je grupa Hrvatske ruže, dok će kao predgrupa nastupiti Miro Boem i Aritmija bend.

Sportski program u čast braniteljima

Srijeda, 5. kolovoza, bit će u znaku sportskog programa posvećenog hrvatskim braniteljima. U Hotelu Le Meridien Lav održat će se šahovski turnir "Vitezovi Oluje". U rekreacijskoj zoni Mutogras na rasporedu je četvrto kolo PLOV-A "Podstrana u čast Vitezima Oluje", a sudionici će moći nastupiti na dionicama dugima 1250 i 2500 metara.

Predstava za djecu, ljetna glazba i Rišpet

Najmlađe u četvrtak, 6. kolovoza, u rekreacijskoj zoni Mutogras očekuje predstava "Kako preživjeti ljeto" Ivane Giove Župa.

Program se u večernjim satima seli na plažu Grljevac, gdje će u sklopu glazbenog programa "Sound of Summer Nights" nastupiti Duo Dalmacija. Bogat tjedan završit će u subotu, 8. kolovoza, manifestacijom "Za Poljičkim stolom" u Sportskom centru Petrićevo. Večer posvećenu tradiciji, druženju i dalmatinskoj glazbi zaključit će nastup popularne grupe Rišpet.

Ulaz na sva najavljena događanja u Podstrani je besplatan.