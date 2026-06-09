Podstrana u znaku fešte: Stiže bogat program za Sv. Antu

Podstrana i ove godine svečano obilježava blagdan Sv. Ante i Dan Općine bogatim višednevnim programom koji spaja sport, kulturu, tradiciju i zabavu za sve generacije.

Program započinje 6. lipnja na plaži Grljevac plivačkim maratonom „Dobro došlo lito“, čime se simbolično otvara ljetna sezona i niz događanja koja slijede u danima uoči blagdana. Tijekom prvog dijela programa održavaju se brojna sportska i rekreativna natjecanja, uključujući šahovski turnir, jedrenje i veslanje na dasci u Mutograsu te plivački maraton „Sveti Ante“, koji dodatno naglašava povezanost Podstrane s morem i sportskom tradicijom.

Kulturni dio programa donosi večer čakavske poezije „Ča pod Perun“, dječje i obiteljske programe te kino na otvorenom, uz nastupe domaćih i gostujućih izvođača. Šetnica hrvatskog branitelja Vladimira Vukovića Vate, Ljetnikovac Cindro i ostale lokacije postaju središta druženja, glazbe i kulturnih događanja.

Središnji i najsvečaniji dan obilježavanja je subota, 13. lipnja, kada Podstrana živi u punom slavlju Dana Općine. Dan započinje sportskim i rekreativnim sadržajima, a nastavlja se bogatim popodnevnim i večernjim programom.

U večernjim satima Šetnica hrvatskog branitelja Vladimira Vukovića Vate postaje pozornica svečanosti uz nastupe limenih glazbi i kulturno-umjetničkih društava, koji donose prepoznatljivi dalmatinski ugođaj i svečanu atmosferu.

Poseban dio večeri i ove godine je „Večer praske“, posvećena prepoznatljivom podstranskom plodu. Posjetitelji će moći kušati i kupiti razne domaće proizvode – likere, marmelade i druge delicije od praske – uz prezentaciju lokalnih proizvođača i očuvanje tradicije koja je postala zaštitni znak Podstrane.

Program dodatno obogaćuju likovne izložbe i pjesnički recitali, koji kroz umjetnost i riječ prikazuju identitet i baštinu našeg kraja, nastavljajući tradiciju prethodnih godina.

Nakon cjelovečernjeg kulturno-zabavnog programa, slavlje završava velikim koncertom Magazina koji okuplja mještane i goste te zaokružuje Dan Općine u ozračju zajedništva, glazbe i dobre energije.

Pozivamo sve mještane, goste i prijatelje Podstrane da nam se pridruže u ovom svečanom razdoblju i zajedno proslave Sv. Antu i Dan Općine Podstrana 2026.