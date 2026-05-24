PODSTRANA SPREMNA ZA SEZONU Očišćeno podmorje u Svetom Martinu, turisti iz Švedske oduševljeni destinacijom

U Svetom Martinu jučer je održana velika ekološka akcija čišćenja podmorja na području porta Don Petra Cara, plaže i lučice. Riječ je o još jednoj u nizu hvalevrijednih inicijativa kojima Podstrana potvrđuje svoju trajnu predanost očuvanju mora, obale i okoliša te najavljuje spremnost za nadolazeću turističku sezonu.

Akciju su uspješno organizirali članovi DVD-a Podstrana i Ronilačko-ekološkog kluba Podstrana (REK Podstrana), a u njoj je aktivno sudjelovao i načelnik Općine Podstrana Mijo Dropuljić, zajedno s brojnim volonterima, studentima biologije, roniocima i mještanima.

Tijekom čišćenja iz podmorja je izvučena različita vrsta otpada – od automobilskih guma i starih vrša pa do sitnog otpada koji ne pripada moru. Ipak, ono što posebno veseli jest činjenica da je otpada znatno manje nego prijašnjih godina, što je najbolji dokaz učinkovitosti redovitih ekoloških akcija.

Načelnik Mijo Dropuljić: "Podstrana je jedna od najčišćih općina, ali apeliram na savjest mještana"

Nakon uspješno odrađenog posla, razgovarali smo s načelnikom Općine Podstrana, Mijom Dropuljićem, koji nije krio zadovoljstvo viđenim stanjem na terenu.

"U suradnji s našim DVD-om i REK-om Podstrana više puta godišnje čistimo podmorje i plaže. Danas je fokus bio na Svetom Martinu, našem poznatom poratu Don Petra Cara i lučici. Izvukli smo solidnu količinu smeća, no moram naglasiti da je situacija puno, puno čišća nego prijašnjih godina, upravo zato što smo kontinuirano prisutni na terenu", izjavio je načelnik Dropuljić, zahvalivši svim vatrogascima, roniocima i volonterima koji su subotnje jutro poklonili očuvanju prirode i pripremi za novu turističku sezonu.

Načelnik je iskoristio priliku i uputio apel vlasnicima brodica i lokalnom stanovništvu.

"Apeliram na naše mještane, posebno one s brodicama, da budu savjesniji. Sve što se baci s broda netko kasnije mora očistiti. Prije više od sedam godina izgradili smo moderno reciklažno dvorište u Podstrani. Proveli smo brojne edukacije i seminare, no i dalje imamo pojedince koji glomazni otpad, umjesto da ga besplatno i legalno odlože uz osobnu iskaznicu, odbacuju u prirodu."

Istaknuo je i sjajnu suradnju s Planinarskim društvom Perun, koje u suradnji s komunalcima i vatrogascima redovito čisti protupožarne i šumske putove te divlja odlagališta na privatnim parcelama.

Plava zastava i nova šetnica podižu standarde

Podstrana se s ponosom može pohvaliti visokom kvalitetom mora, što potvrđuju i službena testiranja instituta, zahvaljujući kojima plave zastave i dalje ponosno stoje na plažama. Izgradnja nove obalne šetnice i biciklističke staze duge 5,5 kilometara donijela je dodatne benefite.

"Nova šetnica nije podigla samo sigurnost pješaka i biciklista, već je omogućila lakši pristup komunalnoj službi. Sada naša vozila mogu nesmetano prolaziti i prazniti kante u jutarnjim i popodnevnim satima, što nas čini jednom od najčišćih općina u Splitsko-dalmatinskoj županiji", zaključio je Dropuljić, dodajući da općina u suradnji s TZ-om i PD-om Perun intenzivno ulaže i u cikloturizam, kroz uređenje staza i postavljanje eko-signalizacije od recikliranog drva.

Pogled iz podmorja: "Logistika nam je ključna"

U akciji su sudjelovale i mlade snage – studenti biologije i tehnologije mora, među kojima i Emanuela Maretić, koja je pomagala u čišćenju površinskog dijela, te njezine kolegice iz podvodno-istraživačkog kluba.

Predsjednik Ronilačko-ekološkog kluba Podstrana Jozo Rosso istaknuo je da u samoj Podstrani više i nema toliko ekoloških problema, ali je upozorio na širu sliku.

"U Podstrani zapravo više nemamo velikih problema sa smećem, što znači da ove akcije imaju smisla i stvaraju tradiciju. Međutim, gorući problemi s krupnim otpadom – od starih štednjaka do frižidera – nalaze se na područjima poput Bajnica, Dugog Rata, Krila i Jesenica, gdje su se povijesno stvari bacale s brodova i iz obližnjih kuća. Ronioci imaju volju i želju, ali to ne možemo riješiti sami. Potrebna nam je snažna logistika na višoj, županijskoj razini – brodovi za spašavanje i dizalice kako bismo taj otpad uspješno uklonili."

Svjedočanstvo s terena: Od požara na Perunu do turističkog buma

Događaj je s kaića koordinirao vrsni lokalni ribar i profesionalni vatrogasac Jakov Božiković iz Svetog Martina. Iz prve ruke nam je prenio dinamiku života u Podstrani.

"Ribarstvo mi je hobi i moram reći da je u zadnje vrijeme ribe loše, ali najvažnije je da se mi mladi družimo i potičemo nove generacije. Veliki problem nama rekreacijskim ribolovcima stvara profesionalni ribolov s mrežama od nekoliko kilometara preblizu obale, pa mi s kraja ili s vršama nemamo previše šanse, ali snalazimo se."

Kao vatrogasac, osvrnuo se i na nedavnu dramatičnu, ali uspješnu intervenciju na brdu Perun.

"Bila je to iznimno zahtjevna intervencija na samoj planini. Zahvaljujući brzoj reakciji domaćih snaga, pomoći iz susjednih gradova i općina te zračnim snagama (Fireboss i Air Tractor), požar smo u kratkom roku stavili pod nadzor. Odazvao se i veliki broj mladih mještana. DVD nam je odlično opremljen zahvaljujući podršci načelnika i Općinskog vijeća, imamo vrhunska vozila i opremu, a rad s muškom i ženskom mladeži zalog nam je za zdravu budućnost."

Božiković dodaje kako je život u Podstrani postao iznimno dinamičan zbog turizma koji je, potpomognut novom šetnicom, ove godine krenuo već oko Prvog maja, s dolaskom brojnih Slovenaca.

"Izgubili smo malo privatnosti, ali ne može se imati i jare i pare, zadovoljni smo!", uz osmijeh poručuje Jakov.

Švedski maturanti oduševljeni Podstranom: "Podstrana je fenomenalna, a Dalmacija jeftina!"

Da je Podstrana već sada u punom turističkom pogonu, potvrdila je i velika skupina mladih švedskih turista iz Helsingborga, koje smo zatekli kako uživaju u sunčanju i kupanju u Svetom Martinu. Ovi simpatični mladići i djevojke izabrali su upravo Podstranu za proslavu završetka srednje škole.

Iznajmili su cijelu kuću za odmor – jednu od čak 250 luksuznih vila s bazenom kakvima danas raspolaže Općina Podstrana. Posjetili su Split, no baza u Svetom Martinu im je pun pogodak.

"Ovdje je predivno, kuća nam je fantastična! Dalmacija nam je pristupačna i jeftina, a hrana je apsolutno fenomenalna", poručili su oduševljeni Šveđani, potvrđujući da su uređenje plaža nakon zimskih oštećenja od juga i napor lokalne samouprave urodili plodom.

Podstrana je tako, kroz sinergiju ekologije, vrhunske komunalne opremljenosti i gostoljubivosti, još jednom dokazala zašto opravdano nosi titulu jedne od najuspješnijih i najčišćih turističkih destinacija u Dalmaciji.