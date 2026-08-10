Podstrana sprema tjedan za pamćenje: Klape, Đani Stipaničev, predstava za djecu i koncert grupe Boss na blagdan Velike Gospe

Kulturno ljeto u Podstrani nastavlja se bogatim programom koji i ovoga tjedna donosi večeri ispunjene glazbom, tradicijom, kazališnim predstavama i druženjem na otvorenom.

U utorak, 11. kolovoza s početkom u 21:00 sat, ispred crkve Gospe u Siti u Strožancu održat će se 23. Smotra klapa. Ova dugogodišnja manifestacija okuplja brojne klapske sastave i ljubitelje dalmatinske pjesme te svake godine stvara posebno ozračje pod otvorenim nebom. Organizatori smotre su Općina Podstrana, Turistička zajednica Općine Podstrana i Ogranak Matice hrvatske u Podstrani.

U srijedu, 12. kolovoza u 21:00 sat, Ljetnikovac Cindro ponovno će postati pozornica glazbene večeri „Večer pod zvijezdama“, na kojoj će nastupiti Đani Stipaničev i gosti. Posjetitelje očekuje spoj vrhunske glazbe i jedinstvenog ambijenta jednog od najljepših kulturnih prostora u Podstrani.

Za najmlađe je pripremljen poseban program u četvrtak, 13. kolovoza u 20:30 sati na Poratu u Svetom Martinu. Studio Suncokret izvest će predstavu za djecu „Festival životinjskog carstva“, koja kroz igru, pjesmu i zabavne likove donosi veselu ljetnu večer za cijelu obitelj.

Povodom blagdana Velike Gospe, u subotu, 15. kolovoza u 21:00 sat, na Šetnici hrvatskog branitelja Vladimira Vukovića Vate održat će se koncert Grupe Boss. Blagdanska večer uz glazbu i druženje na šetnici tradicionalno okuplja velik broj mještana i gostiju Podstrane.

Program se nastavlja i u nedjelju, 16. kolovoza u 21:00 sat, kada će na istoj lokaciji koncert održati Hrvatsko glazbeno katoličko društvo Podstrana, čime će se svečano zaokružiti još jedan bogat tjedan ljetnih događanja.

Pozivamo sve mještane i posjetitelje da nam se pridruže na događanjima Kulturnog ljeta u Podstrani i uživaju u glazbi, tradiciji i ljetnim večerima uz more. Ulaz na sva događanja je slobodan - priopčili su iz TZ Općine Podstrana.