Podstrana slavi Dan pobjede: Hrvatskim ružama prethode glazba i penjačka avantura

Planinarsko društvo Perun i ove će godine sudjelovati u programu obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja.

Program organiziraju Općina Podstrana, Turistička zajednica Općine Podstrana i Udruga branitelja „Oluja“ Podstrana, a dio događanja održat će se u utorak, 4. kolovoza, na Šetnici hrvatskog branitelja Vladimira Vukovića Vate u Strožancu.

S početkom u 19 sati ponovno će biti postavljena umjetna penjačka stijena na kojoj će se najmlađi posjetitelji moći okušati u penjanju. Za njihovu sigurnost i stručno vodstvo brinut će se volonteri Planinarskog društva Perun.

Prethodno iskustvo nije potrebno – dovoljno je doći, odvažiti se i prihvatiti novi izazov. Sudjelovanje je besplatno za sve zainteresirane.

Istodobno će glazbeni program otvoriti Miro Boem i Aritmija Band, koji će nastupiti kao predgrupa uoči koncerta Hrvatskih ruža.

Organizatori pozivaju građane da im se od 19 sati pridruže u Strožancu i sudjeluju u programu obilježavanja jednog od najvažnijih datuma novije hrvatske povijesti.