PODSTRANA SLAVI 30 GODINA "DOBROJUTRA MORE": Tri dana poezije, glazbe i sjećanja na Josipa Pupačića

Ogranak Matice hrvatske u Podstrani organizira od 2. do 4. kolovoza 2026. jubilarno, 30. izdanje kulturno-umjetničke manifestacije „Dobrojutro more“.

Tijekom tri dana u Podstrani će se izmjenjivati pjesnički susreti, glazbeni nastupi, predstavljanje monografije, dječji recital, izložba i svečani program na ljetnoj pozornici u Staroj Podstrani.

Prva večer posvećena Josipu Pupačiću

Manifestacija počinje u nedjelju, 2. kolovoza, u 20 sati u perivoju ljetnikovca Cindro programom „Dječje dobrojutrenje“, posvećenim Josipu Pupačiću.

Na programu su recital učenika i proglašenje dječjeg laureata „Dobrojutro more“, a kao gostujući književnici sudjelovat će Miro Gavran i Enes Kišević. U glazbenom dijelu nastupit će dječja klapa Žižula i Luce Uvodić.

Predstavljanje monografije o tri desetljeća manifestacije

Program se nastavlja u ponedjeljak, 3. kolovoza, također u 20 sati u perivoju ljetnikovca Cindro.

Bit će predstavljena monografija „30 godina dobrojutrenja“, urednice Jelene Karaman. U programu sudjeluju Hrvojka Mihanović-Salopek, Margarita Kelava i Mate Tavrić, dok će glazbeni dio večeri upotpuniti Darko Matičević i Petar Čulić.

Završni dan u znaku poezije, izložbe i laureata

U utorak, 4. kolovoza, program počinje u 9 sati u crkvi svetog Martina svetom misom zadušnicom za hrvatske branitelje i preminule pjesnike. Nakon mise predviđen je obilazak lokaliteta u Svetom Martinu.

U 10.30 sati sudionike manifestacije primit će općinski načelnik u zgradi Općine Podstrana.

Večernji program počinje u 20 sati u Čitovnici u Staroj Podstrani otvaranjem likovne izložbe „Posvećeno moru“, na kojoj sudjeluju Likovna udruga „Ante Kaštelančić“ Podstrana i Poljička likovna udruga KRUG.

Središnja završna svečanost održat će se u 20.30 sati na ljetnoj pozornici u Staroj Podstrani. Publiku očekuje susret laureata „Dobrojutro more“, izbor iz djela dosadašnjih laureata te proglašenje laureata za 2026. godinu.

U programu sudjeluju Tripimir Jurkić, Divna Ban Bakota i Zrinko Kapetanić, a nastupit će i Hrvatsko katoličko glazbeno društvo Podstrana te klapa Praska.

Tri desetljeća u čast domovini, slobodi i moru

Jubilarno izdanje bit će prilika za prisjećanje na tri desetljeća manifestacije koja je u Podstrani okupljala brojne ugledne pjesnike, književnike, glazbenike i ljubitelje hrvatske kulturne baštine.

Organizatori pozivaju građane i goste da im se pridruže u obilježavanju 30 godina „dobrojutrenja“ u čast domovini, slobodi i moru.