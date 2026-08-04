Podstrana pripremila spektakularan tjedan: Hrvatske ruže, Rišpe i bogat program za sve generacije

Bogat program manifestacije „Dobrojutro more“ nastavlja se i ovoga tjedna, donoseći niz kulturnih, glazbenih i sportskih događanja. Posjetitelje očekuju izložbe, koncerti, predstave, sportska natjecanja te obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja u organizaciji Općine Podstrana, Turističke zajednice Općine Podstrana i Udruge branitelja „Oluja“ Podstrana.

Programu će se i ove godine pridružiti Planinarsko društvo Perun koje će u utorak, 4. kolovoza, od 19:00 sati pa nadalje, na Šetnici hrvatskog branitelja Vladimira Vukovića Vate u Strožancu, ponovno postaviti umjetnu penjačku stijenu.

Dok glazbeni program otvaraju Miro Boem i Aritmija Band, kao predgrupa koncertu Hrvatskih ruža, najmlađi će posjetitelji imati priliku okušati se u penjanju uz stručno vodstvo i osiguravanje volontera Planinarskog društva Perun. Za najmlađe će dodatnu radost donijeti i omiljene maskote koje će biti dio večernjeg programa.

Prethodno iskustvo nije potrebno – dovoljno je doći, odvažiti se i uživati u novom izazovu. Sudjelovanje na umjetnoj penjačkoj stijeni potpuno je besplatno za sve.

Također, u 19 sati započinje i druženje, ples i zabava za najmlađe uz maskote.

U srijedu, 5. kolovoza, program se nastavlja sportskim događanjima posvećenima hrvatskim braniteljima. U hotelu Le Meridien Lav održat će se šahovski turnir „Vitezovi Oluje“, dok će u rekreacijskoj zoni Mutogras biti održano četvrto kolo plivačkog natjecanja PLOV-A „Podstrana u čast Vitezima Oluje“, na dionicama od 1250 i 2500 metara.

Najmlađe će u četvrtak, 6. kolovoza, razveseliti predstava „Kako preživjeti ljeto“ autorice Ivane Giove Župe u rekreacijskoj zoni Mutogras, a večer će završiti uz glazbeni program „Sound of Summer Nights“ na plaži Grljevac i nastup Dua Dalmacija.

Program će biti zaokružen u subotu, 8. kolovoza, manifestacijom „Za Poljičkim stolom“ u Sportskom centru Petrićevo, gdje će publiku zabavljati popularna grupa Rišpe.