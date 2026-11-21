Općina Podstrana priprema nova pravila o privremenoj zabrani izvođenja određenih građevinskih radova tijekom 2027. godine, što je posebno važno za stanovnike, vlasnike nekretnina, investitore i turistički sektor. Općinski načelnik donio je 3. studenoga odluku o upućivanju nacrta prijedloga na savjetovanje s javnošću. Savjetovanje traje od 4. studenoga do 3. prosinca 2026. godine, a zainteresirani građani mogu sudjelovati u oblikovanju budućih pravila.

Gradnja i turizam ponovno pred izazovom

Podstrana je jedna od turistički razvijenijih općina na području Splitsko-dalmatinske županije, a intenzivna stambena i turistička izgradnja već godinama mijenja izgled brojnih naselja. Istodobno, građevinski radovi tijekom glavne turističke sezone mogu stvarati buku, prašinu i prometne poteškoće, što utječe na svakodnevni život stanovnika i boravak gostiju. Zbog toga su pravila o sezonskom ograničavanju gradnje važna tema za lokalno stanovništvo, iznajmljivače i građevinski sektor.

Predložena odluka odnosi se na privremenu zabranu određenih građevinskih radova u 2027. godini, a ne na automatsku obustavu svih građevinskih aktivnosti tijekom cijele godine. Točni datumi, obuhvat zabranjenih radova i moguće iznimke predmet su nacrta odluke koji je stavljen na javno savjetovanje. Upravo su ti detalji ključni za razumijevanje stvarnog utjecaja buduće odluke na građane i investitore.

Što je važno vlasnicima nekretnina i izvođačima

Za vlasnike zemljišta i kuća posebno je važno pravodobno znati koje će radove smjeti izvoditi tijekom turističke sezone, a koje će morati planirati izvan razdoblja zabrane. Takva ograničenja mogu utjecati na raspored gradilišta, ugovaranje izvođača i dinamiku privatnih ulaganja. S druge strane, iznajmljivačima i stanovnicima mogu omogućiti mirnije razdoblje u dijelu godine kada je na području Podstrane najveći broj gostiju.

Upravo zato javno savjetovanje predstavlja priliku da se prije donošenja konačne odluke razmotre različiti interesi. Građevinari mogu upozoriti na probleme provedbe, stanovnici na moguće posljedice radova, a turistički djelatnici na potrebe zaštite kvalitete boravka gostiju. Nadležna općinska tijela potom trebaju razmotriti zaprimljene primjedbe i sastaviti izvješće o savjetovanju.

Primjedbe se primaju do 3. prosinca

Na službenim stranicama Općine Podstrana objavljeni su nacrt prijedloga odluke, informacija o savjetovanju i obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti. Rok za slanje mišljenja, prijedloga i primjedbi istječe 3. prosinca 2026. godine. Nakon završetka savjetovanja pristigle primjedbe bit će obrađene, a postupak donošenja odluke nastavit će se u skladu s propisanim procedurama.

Važno je naglasiti da zabrana za 2027. godinu još nije konačno usvojena, pa se njezin sadržaj tijekom postupka može promijeniti. Za građane i poduzetnike bit će najvažnije kada će eventualna ograničenja početi, koliko će trajati i na koje će se vrste radova odnositi. Odgovore će dati konačni tekst odluke nakon završetka javnog savjetovanja.