Podstrana povećava stipendije: Najuspješniji studenti dobivat će 200 eura mjesečno

Općina Podstrana povećava iznose stipendija za učenike i studente u školskoj i akademskoj godini 2026./2027., a najviša mjesečna stipendija iznosit će 200 eura. Povećanje obuhvaća sve kategorije stipendija – od izvrsnosti i deficitarnih zanimanja, preko sportaša, do učenika i studenata kojima je financijska pomoć najpotrebnija.

Najveće stipendije rastu na 200 eura

Stipendije za izvrsnost u deficitarnim zanimanjima povećavaju se sa 70 na 110 eura mjesečno, dok će studenti s najvišim prosjekom umjesto dosadašnjih 160 dobivati 200 eura. Kod stipendija za izvrsnost u ostalim zanimanjima osnovni iznos također raste sa 70 na 110 eura, dok se stipendija za najviše prosjeke povećava sa 135 na 180 eura mjesečno. Veći iznosi predviđeni su i za stipendije koje se dodjeljuju prema socijalnom statusu. Osnovni iznos raste sa 70 na 110 eura, a za studente s najvišim prosjekom sa 135 na 180 eura.

Studenti sportaši ubuduće će primati 150 eura mjesečno umjesto dosadašnjih 110, dok će stipendija za studente osobe s invaliditetom biti povećana sa 110 na 200 eura mjesečno.

Veće stipendije i za srednjoškolce

Povećanje očekuje i srednjoškolce. Stipendija za srednjoškolce sportaše raste sa 70 na 100 eura, dok će oni s najvišim prosjekom umjesto dosadašnjih 135 dobivati 180 eura mjesečno. Srednjoškolcima iz obitelji korisnika zajamčene minimalne naknade stipendija će biti povećana sa 110 na 150 eura.

Načelnik Općine Podstrana Mijo Dropuljić poručio je kako je cilj dodatno nagraditi trud i uspjeh mladih, ali i pružiti konkretniju pomoć njihovim obiteljima. "Donijeli smo odluku o značajnom povećanju stipendija jer želimo dodatno prepoznati trud, rad i rezultate naših učenika i studenata. Naši mladi svojim znanjem, uspjesima u obrazovanju i sportu pokazuju koliko vrijedi ulagati u njih i njihovu budućnost", istaknuo je Dropuljić.

"Želimo da naši mladi znaju da stojimo uz njih"

Dodao je kako mu je posebno važno što su povećanjem obuhvaćene sve kategorije stipendija. "Želimo nagraditi izvrsnost, potaknuti naše mlade sportaše, ali i pružiti veću podršku učenicima i studentima kojima je financijska pomoć potrebna. Iznos stipendije od 200 eura mjesečno za pojedine kategorije značajan je korak naprijed i konkretna pomoć tijekom školovanja", poručio je. Dropuljić je naglasio kako će Općina nastaviti stvarati uvjete u kojima će mladi imati što više razloga za obrazovanje, razvoj i ostanak u svojoj sredini.

"Ulaganje u mlade i obrazovanje ulaganje je u budućnost Podstrane. Želimo graditi Općinu u kojoj će se znanje, trud i uspjeh prepoznati i cijeniti, a ovo povećanje stipendija jedan je od konkretnih načina na koji to pokazujemo", zaključio je. Natječaj za stipendije za školsku i akademsku godinu 2026./2027. bit će uskoro objavljen na službenim mrežnim stranicama Općine Podstrana, zajedno sa svim informacijama o uvjetima, kategorijama, rokovima i načinu prijave.