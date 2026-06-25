Podstrana ovog ljeta postaje velika pozornica uz more: Glazba će odjekivati plažama i šetnicama

Ovog ljeta podstranske šetnice i plaže postaju pozornica za glazbu pod otvorenim nebom. Program Sound of Summer Nights donosi niz večernjih nastupa na atraktivnim lokacijama uz more, stvarajući ugodnu atmosferu za šetnju, druženje i uživanje u ljetnim noćima.

Nije riječ o klasičnim koncertima, već o opuštenom konceptu ulične glazbe uz more – glazbi koja prati ritam ljetne večeri i prirodno se uklapa u ambijent šetnice uz plažu. Dok šetate uz obalu ili uživate na plaži, zvuci gitare i poznatih melodija ispunit će prostor posebnom mediteranskom atmosferom.

Program:

lipnja u 20:30 – Šetnica hrvatskog branitelja Vladimira Vukovića Vate – Duo Dalmacija srpnja u 20:30 – Rekreacijska zona Mutogras – Petra Perišić srpnja u 20:30 – Plaža Grbavac – Vedran Roguljić srpnja u 20:30 – Sveti Martin – Petra Perišić kolovoza u 20:30 – Plaža Grljevac – Duo Dalmacija kolovoza u 20:30 – Plaža Grljevac – Petra Perišić kolovoza u 20:30 – Plaža Strožanac – Vedran Roguljić

Provedite ljetne večeri uz more, šetnju i glazbu koja nenametljivo prati najljepše trenutke ljeta.