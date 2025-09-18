PODSTRANA OPET U CRVENOM Djeca kasnila u školu: "Zašto moje dijete mora sjediti u autobusu sat i po, i onda doma raditi zaostatke?"

Svako jutro ista priča u Podstrani – dugačke kolone vozila, promet koji se jedva miče, frustrirani vozači i roditelji koji pokušavaju stići na posao ili odvesti djecu u školu. S početkom školske godine situacija je dodatno eskalirala. Već dva tjedna, otkako je krenula nastava, prometni kaos traje od ranih jutarnjih sati, a rezultat su svakodnevna kašnjenja, propušteni sati nastave i nervoza koja raste iz dana u dan.

Roditelji učenika OŠ Strožanac su ogorčeni. Jedan od njih javio se našoj redakciji i otvoreno prozvao lokalne vlasti zbog nedjelovanja.

"Škola u Podstrani se ne smije odvijati dok školski autobus ne dođe pred nju. Ne mogu djeca izostajati s nastave zbog problema kojeg nitko ne pokušava riješiti. Zašto moje dijete mora sjediti u autobusu sat i po, i onda doma raditi zaostatke?", pita zabrinuti roditelj.

Dodaje i kako smatra da je riječ o svojevrsnoj diskriminaciji:

"Djeca zaostaju u programu, roditelji doma s njima moraju obrađivati gradivo. To je suprotno svim zakonima u RH. Neka Općina poduzme nešto – školski autobus mora doći na vrijeme ili nastava ne smije ni početi dok sva djeca ne stignu."

Prometne gužve nisu novost u ovom dijelu županije, ali čini se da ove jeseni situacija prelazi sve granice. Kolone se protežu kilometrima, a promet doslovno "stoji". Posljednjih dana zabilježeni su i slučajevi gdje su učenici, ne želeći još jednom zakasniti, napustili školski autobus i krenuli pješke prema školi.

Roditelji, ali i drugi građani, s pravom se pitaju – zašto se ništa ne poduzima? Zašto nema privremenih rješenja, bolje regulacije prometa ili izmjene termina nastave i autobusnih polazaka?

Vrijeme je da odgovorni prestanu ignorirati stvarne probleme stanovnika Podstrane. Jer, kada svakodnevna gužva postane obrazovna prepreka – to više nije samo pitanje prometne (ne)kulture, već i društvene nepravde.