Podstrana obilježila Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu VRO "Oluja"

Općina Podstrana danas je svečano obilježila Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja te 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije "Oluja", odajući počast svim hrvatskim braniteljima, a posebno onima koji su svoje živote položili za slobodu i neovisnost Republike Hrvatske.

Obilježavanje je započelo polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na mjesnom groblju Ban, a potom i kod spomenika prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu na Petrićevu. Počast poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima te svim civilnim žrtvama Domovinskog rata odali su načelnik Općine Podstrana Mijo Dropuljić, zamjenik načelnika Tomislav Buljan, predsjednik Općinskog vijeća Darko Juradin, općinski vijećnici, predstavnici udruga, hrvatski branitelji i brojni mještani.

Molitvu je predvodio župnik don Mario Matković, dok je svečanost svojim nastupom uveličalo Hrvatsko katoličko glazbeno društvo Podstrana.

Tom prigodom načelnik Općine Podstrana Mijo Dropuljić istaknuo je važnost očuvanja sjećanja na hrvatske branitelje i vrijednosti koje su obranili.

„Današnji dan podsjeća nas na hrabrost, zajedništvo i ljubav prema Domovini, ali prije svega na ljude koji su svojim životima omogućili da danas živimo u slobodnoj i neovisnoj Hrvatskoj. Naša je trajna obveza čuvati uspomenu na njihove žrtve, iskazivati poštovanje hrvatskim braniteljima i prenositi istinu o Domovinskom ratu na mlađe generacije. Samo narod koji poštuje svoju prošlost može s optimizmom graditi svoju budućnost. U ime Općine Podstrana zahvaljujem svima koji su sudjelovali u današnjem obilježavanju i zajedno s nama odali počast hrvatskim braniteljima. Neka im je vječna slava i hvala.“

Obilježavanjem Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i obljetnice VRO "Oluja" Podstrana je još jednom iskazala zahvalnost svima koji su sudjelovali u obrani Domovine te potvrdila kako će s ponosom nastaviti njegovati vrijednosti slobode, zajedništva i domoljublja koje su trajno utkane u temelje moderne hrvatske države.