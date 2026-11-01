Podstrana obilježila blagdan Svih svetih: Odana počast pokojnicima, hrvatskim braniteljima i prvom hrvatskom predsjedniku

Blagdan Svih svetih obilježen je danas u Podstrani misnim slavljem, polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća u spomen na sve preminule mještane, hrvatske branitelje i one koji su svojim djelovanjem pridonijeli stvaranju samostalne hrvatske države. Na mjesnom groblju Ban služena je sveta misa, nakon koje su položeni vijenci i zapaljene svijeće. Okupljeni su se u molitvi prisjetili svojih najmilijih, ali i svih onih koji su ostavili trag u životu lokalne zajednice.

Počast je odana i prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu, paljenjem svijeća ispred njegova spomenika u parku na Petrićevu.

Dropuljić: "Naša je dužnost čuvati sjećanje na one koji više nisu među nama"

Načelnik Općine Podstrana Mijo Dropuljić tom je prilikom naglasio važnost očuvanja uspomene na pokojne, ali i prenošenja vrijednosti koje su ostavili budućim generacijama. "Blagdan Svih svetih poseban je dan kada se s posebnim poštovanjem i zahvalnošću prisjećamo svih onih koji više nisu među nama. Iza svakoga od njih ostali su životi, obitelji, djela i uspomene koje nastavljaju živjeti u nama. Naša je dužnost čuvati sjećanje na njih, ali i prenositi vrijednosti koje su nam ostavili – vjeru, obitelj, zajedništvo, ljubav prema bližnjima i domovini", poručio je Dropuljić.

Posebno se osvrnuo na žrtvu hrvatskih branitelja. "S posebnim pijetetom prisjećamo se i svih hrvatskih branitelja koji su svoje živote položili za slobodu koju danas živimo. Neka nas ovaj blagdan podsjeti na ono što je uistinu važno i potakne da jedni prema drugima budemo bolji i pažljiviji", istaknuo je načelnik.

Dan molitve, zahvalnosti i sjećanja

Obilježavanje blagdana Svih svetih u Podstrani proteklo je u dostojanstvenom ozračju, uz poruke zajedništva, zahvalnosti i očuvanja uspomene na preminule. Paljenjem svijeća i polaganjem vijenaca još je jednom iskazana počast svima koji su svojim životom, radom i djelima ostavili trag u Podstrani, ali i onima koji su položili živote za hrvatsku slobodu.