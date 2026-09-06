Podstrana novu školsku godinu dočekuje uz velika ulaganja u obrazovanje: "Naša djeca su naša najveća vrijednost"

Početak nove školske godine za brojne obitelji u Podstrani donosi uzbuđenje, nove obveze i nove početke, a za Općinu Podstrana i novu priliku da nastavi ulagati u obrazovanje i stvarati što bolje uvjete za svoje najmlađe stanovnike.

Povodom početka školske godine načelnik Općine Podstrana Mijo Dropuljić uputio je poruku učenicima, roditeljima, učiteljima, nastavnicima i profesorima, istaknuvši kako obrazovanje mora biti jedan od najvažnijih prioriteta svake lokalne zajednice.

„Početak školske godine za mene ima i jednu posebnu osobnu vrijednost. Imao sam čast predavati upravo u Osnovnoj školi Strožanac i zato vrlo dobro znam da škola nisu samo zidovi, klupe, ploče i udžbenici. Školu čine ljudi – učenici, učitelji, nastavnici, roditelji i svi oni koji svakodnevno sudjeluju u odgoju i obrazovanju naše djece“, poručio je načelnik Dropuljić.

Posebnu poruku uputio je prvašićima, kojima predstoji prvi susret sa školskim klupama.

„Pred našim najmlađima je jedno potpuno novo životno poglavlje. Želim im da školu dožive kao mjesto radosti, prijateljstva, znanja i novih otkrića. Neka budu znatiželjni, neka pitaju, uče, pokušavaju i ne boje se pogrešaka. Svaki njihov mali korak danas je korak prema budućnosti koju tek trebaju izgraditi“, kazao je Dropuljić.

Za dodatne obrazovne materijale oko 110 tisuća eura

Općina Podstrana i ove je školske godine nastavila s konkretnim mjerama kojima se želi pomoći roditeljima i učenicima te smanjiti troškove koje donosi početak školske godine.

Uz besplatne udžbenike koje osigurava Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, Općina Podstrana osigurala je kupnju dodatnih obrazovnih materijala za sve učenike osnovne škole Strožanac.

Riječ je o radnim bilježnicama, zbirkama, radnim kutijama i drugim potrebnim obrazovnim materijalima, za što je izdvojeno oko 110.000 eura s PDV-om.

Osim toga, osnovnoškolcima koji pohađaju izvannastavne aktivnosti osigurano je i pravo na besplatan javni prijevoz.

Mjere potpore obuhvaćaju i srednjoškolce. Splitsko-dalmatinska županija osigurala kupnju udžbenika, dok je Općina Podstrana svim srednjoškolcima s područja općine osigurala besplatan javni prijevoz.

„Želimo roditeljima barem dijelom olakšati financijsko opterećenje koje nosi početak školske godine, ali još važnije, želimo svakom našem djetetu omogućiti jednake i što kvalitetnije uvjete za obrazovanje. Ulaganje u djecu i znanje uvijek je najbolje moguće ulaganje u budućnost zajednice“, istaknuo je načelnik.

Nakon više od 50 godina od izgradnje prve osnovne škole, Podstrana dobiva novu osnovnu školu. Ipak, najveći iskorak na području obrazovanja predstavlja projekt izgradnje nove osnovne škole u Podstrani.

Podstrana već desetljećima suočava se s potrebom za povećanjem školskih kapaciteta, a projekt nove škole trebao bi predstavljati dugoročno rješenje i omogućiti djeci moderne, sigurne i kvalitetne uvjete za obrazovanje.

„Posebno sam ponosan što Podstrana napokon okreće novu stranicu svog obrazovanja. Nakon više od dvadeset godina čekanja, naša djeca dobit će novu osnovnu školu. To za mene nije samo građevinski projekt. To je ulaganje u našu djecu, njihove snove i njihovu budućnost“, naglasio je Dropuljić.

Nova škola trebala bi donijeti kvalitetnije uvjete za učenike i nastavno osoblje te biti jedan od najvažnijih projekata za budući razvoj Podstrane.

Načelnik pritom ističe kako cilj nije samo izgraditi novu školsku zgradu, već stvoriti prostor u kojem će djeca učiti, odrastati, stvarati prijateljstva i razvijati svoje potencijale.

„Kada ulažemo u jedno dijete, ulažemo u cijelu našu zajednicu. Zato će obrazovanje i dalje biti jedan od naših prioriteta. Naša djeca su naša najveća vrijednost i temelj budućnosti Podstrane“, zaključio je načelnik Općine Podstrana.

Početak nove školske godine tako u Podstrani donosi i poruku zajedništva – roditelja, učitelja, lokalne zajednice i svih institucija koje sudjeluju u stvaranju boljih uvjeta za odrastanje i obrazovanje djece.

Svim učenicima, posebno prvašićima, kao i njihovim roditeljima, učiteljima, nastavnicima, profesorima, ravnateljima i svim zaposlenicima škola, iz Općine Podstrana upućene su želje za uspješnu, sigurnu i ispunjenu novu školsku godinu.