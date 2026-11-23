Općina Podstrana, u suradnji s komunalnim društvom Čistoća d.o.o. Split, osigurala je nabavu novih spremnika za odvojeno prikupljanje papira i plastike za sva kućanstva na području općine.

Riječ je o ukupno 7.000 spremnika, od čega 3.500 za papir i 3.500 za plastiku. Ukupna vrijednost nabave iznosi oko 250.000 eura s PDV-om, pri čemu će Općina Podstrana sufinancirati 50 posto ukupnog iznosa.

Dosadašnji sustav prikupljanja otpada u kućanstvima temeljio se na spremnicima za miješani komunalni otpad, a uvođenjem novih spremnika stvaraju se uvjeti za jednostavnije i dostupnije odvajanje korisnih sirovina na samom mjestu nastanka otpada.

Načelnik Općine Podstrana Mijo Dropuljić istaknuo je važnost ovog projekta za daljnje unapređenje komunalnog sustava.

„Nabavom 7.000 novih spremnika za papir i plastiku činimo važan korak u unapređenju sustava gospodarenja otpadom u našoj općini. Želimo svim našim mještanima omogućiti da otpad odvajaju jednostavnije i na kućnom pragu, čime stvaramo preduvjete za odgovornije postupanje s otpadom i očuvanje našeg okoliša.

Ukupna vrijednost nabave iznosi oko 250.000 eura s PDV-om, a Općina Podstrana preuzet će 50 posto troškova. Smatramo kako je ulaganje u kvalitetniji sustav gospodarenja otpadom ulaganje u komunalni standard i kvalitetu života naših mještana.

Zahvaljujem društvu Čistoća d.o.o. Split na suradnji i sudjelovanju u realizaciji ovog projekta. Podjela spremnika započet će uskoro, a o točnom datumu početka odvoza, rasporedu pražnjenja i načinu pravilnog razvrstavanja otpada mještane ćemo pravodobno obavijestiti“, poručio je načelnik Dropuljić.

Podjelu i distribuciju spremnika organizirat će i provoditi Čistoća d.o.o. Split. Iz Općine pritom napominju kako mještani nove spremnike ne trebaju koristiti prije službenog početka odvoza, o čemu će biti naknadno obaviješteni.

Također, uvođenje novih spremnika neće utjecati na rad reciklažnog dvorišta u Podstrani. Ono će i dalje biti dostupno mještanima te će nastaviti funkcionirati kao važan dio sustava prikupljanja i zbrinjavanja otpada.

Uvođenjem novih spremnika Podstrana nastavlja s ulaganjima u komunalnu infrastrukturu i razvoj učinkovitijeg sustava gospodarenja otpadom, uz aktivno sudjelovanje Općine i komunalnog društva.